Έρευνες στο Φραγκοκάστελλο για 65χρονο υποβρύχιο αλιέα — κινητοποίηση Λιμενικού και Frontex

Σε εξέλιξη οι έρευνες σε θαλάσσια και χερσαία ζώνη γύρω από το Φραγκοκάστελλο Σφακίων για τον εντοπισμό 65χρονου που δεν επέστρεψε μετά από υποβρύχιο ψάρεμα. Στο σημείο δρουν σκάφη του Λιμενικού, εναέριο μέσο της Frontex και τοπικό αλιευτικό.

Εκτεταμένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 65χρονου υποβρύχιου αλιέα που είχε αναχωρήσει για υποβρύχιο ψάρεμα στην περιοχή του Φραγκοκάστελλου στα Σφακιά Χανίων και δεν επέστρεψε στο σπίτι του. Η οικογένεια ειδοποίησε τις αρχές το βράδυ, μετά την μη επιστροφή του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του συντονιστικού κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, στις αναζητήσεις συμμετέχουν:

δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος ,

, εναέριο μέσο της Frontex ,

, τοπικό αλιευτικό σκάφος,

και στην ξηρά δύο περιπολικά του λιμενικού.

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Στην περιοχή πνέει βορειοδυτικός άνεμος έντασης περίπου 4 μποφόρ, στοιχείο που επηρεάζει τις συνθήκες έρευνας και τις δυνατότητες επέμβασης στην ανοικτή θάλασσα.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους και τους λουόμενους

Η κινητοποίηση των αρχών δείχνει την ετοιμότητα και τον συντονισμό σε περιστατικά αγνοουμένων στη θάλασσα. Για όσους κινούνται στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελλου ισχύουν τα εξής πρακτικά σημεία προσοχής:

αποφυγή εξόδου μόνος/μόνης για υποβρύχιο ψάρεμα σε καιρό με άνεμο,

ενημέρωση τρίτου προσώπου για το σημείο και τον χρόνο επιστροφής,

εάν παρακολουθείτε ή συμμετέχετε στις έρευνες, ακολουθείτε τις οδηγίες του Λιμενικού.

Οι έρευνες συνεχίζονται στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη γύρω από το Φραγκοκάστελλο, με τα διαθέσιμα μέσα να επιχειρούν σε συνθήκες που διαμορφώνονται από τον καιρό.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων και οι τοπικές υπηρεσίες θα ανακοινώσουν νεότερα όταν υπάρξει εξέλιξη. Οι κάτοικοι της περιοχής και οι επαγγελματίες της θάλασσας παρακολουθούν με ανησυχία την επιχείρηση, ενώ παρακαλούνται να μην διασκορπίζουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μέχρι τις επίσημες ανακοινώσεις.

Ενημέρωση: οι αρμόδιες αρχές διαχειρίζονται το περιστατικό και θα εκδώσουν σχετικές οδηγίες εφόσον απαιτηθεί.