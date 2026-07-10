Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε Σαντορίνη και Θηρασιά με συγκεκριμένα ωράρια έως 15/7

Ο ΔΕΔΔΗΕ Σαντορίνης ανακοίνωσε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος για τεχνικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένες περιοχές της Σαντορίνης και στη Θηρασιά από 13 έως 15 Ιουλίου. Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις πρέπει να λάβουν μέτρα ασφάλειας και λειτουργίας.

Ανακοίνωση για εργοταξιακές διακοπές ρεύματος

Ο ΔΕΔΔΗΕ της Σαντορίνης γνωστοποίησε ότι, λόγω αναγκαίων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο, έχουν προγραμματιστεί διακοπές ηλεκτροδότησης σε επιμέρους ζώνες του νησιού και στη Θηρασιά για τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Ιουλίου. Οι διακοπές έχουν οριστεί σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και θα εφαρμοστούν σε περιοχές που εξυπηρετούνται από το ίδιο υποσύστημα.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνουν ότι θα καταβάλουν προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν συντομότερα και η επαναφορά της τάσης να γίνει και νωρίτερα από τα προγραμματισμένα διαστήματα όπου αυτό είναι εφικτό.

Προγραμματισμένο πρόγραμμα

Ημερομηνία Ωράριο Περιοχές Δευτέρα 13/7 08:00–09:00 ολόκληρη η Θηρασιά και η περιοχή του Κάθαρου στην Οία Δευτέρα 13/7 08:00–13:00 Οία, Κάναβες, Αμμούδι έως το Κάστρο Τρίτη 14/7 08:00–11:00 Έξω Γυαλό Καρτεράδου, Πορί, Φοινικιά Οίας μέχρι το τέρμα των λεωφορείων Τετάρτη 15/7 07:00–11:00 Μπαξέδες, Θηρασιά, Αμμούδι και Κάθαρος μέχρι το τέρμα των λεωφορείων

Η λίστα αυτή αφορά τις περιοχές που συμπεριλαμβάνονται στον προγραμματισμό και ενδέχεται να τροποποιηθεί στην περίπτωση εκτάκτων αναγκών ή επιτάχυνσης των έργων.

Οδηγίες ασφάλειας και πρακτικές συμβουλές

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών μπορεί να υπάρχουν αγωγοί στο έδαφος. Για λόγους ασφάλειας οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε επαφή με τέτοιους αγωγούς, καθώς υπάρχει κίνδυνος. Επίσης, οι εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να θεωρούνται συνεχώς υπό τάση μέχρι την επίσημη αποκατάσταση.

Σχεδιάστε την τροφοδοσία κρίσιμων συσκευών (ψυγεία, ιατρικός εξοπλισμός) και διατηρήστε κρύες τροφές σε ψύξη όσο το δυνατόν περισσότερο.

Φορτίστε προληπτικά κινητά και φορητές μπαταρίες πριν από το προγραμματισμένο ωράριο.

Ενημερώστε εργαζόμενους και πελάτες, σε περίπτωση επιχειρήσεων, για τα προγραμματισμένα διαστήματα.

Αποφύγετε κάθε επαφή με καλώδια που μπορεί να βρίσκονται στο έδαφος και ενημερώστε τις αρχές αν εντοπίσετε επικίνδυνη κατάσταση.

Για τους κατοίκους των περιοχών που θα επηρεαστούν, η προειδοποίηση είναι ιδιαίτερα σημαντική ενόψει της θερινής περιόδου, όταν παράλληλα λειτουργούν τουριστικές επιχειρήσεις και έντονη κίνηση. Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να προβλέψουν λειτουργικά αντίμετρα ώστε να μειωθεί ο αντίκτυπος σε πελάτες και υπηρεσίες.

Σε περίπτωση αλλαγών στο πρόγραμμα ή αιφνίδιων διακοπών, ο ΔΕΔΔΗΕ θα ενημερώσει εκ νέου. Συνιστάται στους κατοίκους να παρακολουθούν τις τοπικές ανακοινώσεις και τα κανάλια επικοινωνίας του φορέα για τυχόν ενημερώσεις.

Η δημόσια ασφάλεια παραμένει πρωταρχικό μέλημα: σε κάθε ανησυχία οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες και να αποφεύγουν αυτοσχέδιες παρεμβάσεις στα σημεία των εργασιών.