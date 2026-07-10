Σε πλήρη λειτουργία ξανά το αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά την απομάκρυνση F-16

Μετά από επιχείρηση πολλών ωρών απομακρύνθηκε το F-16 που είχε αναγκαστικά προσγειωθεί στη Ζάκυνθο — οι πτήσεις επανεκκίνησαν σταδιακά και οι επισκέπτες καλούνται να τηρούν τις οδηγίες των αρχών.

Επανέναρξη λειτουργίας μετά από επιχείρηση απομάκρυνσης

Το αεροδρόμιο της Ζακύνθου επανήλθε σε πλήρη λειτουργία αργά χθες το βράδυ, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης για την απομάκρυνση του μαχητικού F-16 που είχε ακινητοποιηθεί στον διάδρομο μετά από αναγκαστική προσγείωση λόγω τεχνικού προβλήματος.

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, οι αρμόδιες υπηρεσίες — ανάμεσά τους η Πυροσβεστική, η Fraport, η Πολιτική Προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και η Πολεμική Αεροπορία — έδρασαν συντονισμένα ώστε να ελεγχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος και να απομακρυνθεί το αεροσκάφος με ασφάλεια εκτός επιχειρησιακής ζώνης.

Άφιξη ειδικού τεχνικού προσωπικού : λίγο μετά τις 19:30 στο αεροδρόμιο.

: λίγο μετά τις στο αεροδρόμιο. Χρόνος απομάκρυνσης : η διαδικασία κράτησε περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά .

: η διαδικασία κράτησε περίπου . Ανύψωση με γερανοφόρο: ξεκίνησε στις 22:02 και η μεταφορά ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 23:00.

Ο χειριστής του αεροσκάφους κατάφερε να εγκαταλείψει το σημείο εγκαίρως και χωρίς τραυματισμό, ενώ η φωτιά που είχε εκδηλωθεί σβήστηκε άμεσα με χρήση ειδικού αφρού.

Τι σημαίνει για το νησί

Η αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου επιτρέπει την ομαλή επανέναρξη των πτήσεων και μειώνει τον οικονομικό και λειτουργικό αντίκτυπο για τις τουριστικές επιχειρήσεις και τους επισκέπτες. Σε πρώτη φάση οι πτήσεις πραγματοποιούνται σταδιακά, σύμφωνα με το κανονικό πρόγραμμα.

Ο Δήμος Ζακύνθου είχε νωρίτερα συστήσει στους επισκέπτες να παραμείνουν στα καταλύματα μέχρι την επανεκκίνηση των δρομολογίων, μέτρο που υιοθετήθηκε προσωρινά για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ομαλή διαχείριση της κατάστασης.

Στιγμιότυπο Ώρα / Διάρκεια Άφιξη τεχνικού προσωπικού της ΠΑ λίγο μετά τις 19:30 Χρόνος επιχείρησης απομάκρυνσης περίπου 4 ώρες 30 λεπτά Έναρξη ανύψωσης 22:02 Ολοκλήρωση μεταφοράς λίγο πριν από τις 23:00

Οι τοπικές αρχές και οι εταιρείες διαχείρισης αεροδρομίου παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν συνέπειες και για τον έλεγχο του αεροδιαδρόμου πριν από την πλήρη αποκατάσταση των καθημερινών λειτουργιών. Οι επιβάτες που επηρεάστηκαν από τις προσωρινές αναστολές πτήσεων ενημερώνονται από τις αεροπορικές εταιρείες και τις υπηρεσίες του αεροδρομίου για την εκτέλεση των δρομολογίων τους.

Η ασφάλεια των πτήσεων και η προστασία των επιβατών ήταν προτεραιότητα στη διαχείριση του συμβάντος, ενώ η επιτυχής συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων απέτρεψε μεγαλύτερη διαταραχή στο νησί.