Φαρκαδόνα: Αποχαιρετισμός στον Βασίλειο Γρηγορίου, η κηδεία τη Δευτέρα

Η οικογένεια του Βασιλείου Γρηγορίου, 80 ετών, ανακοινώνει την εξόδιο ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Φαρκαδόνας. Αναλυτικά οι πρακτικές πληροφορίες για τους συγγενείς και φίλους.

Τελευταίο αντίο στην καρδιά της Φαρκαδόνας

Η τοπική κοινωνία της Φαρκαδόνας αποχαιρετά τον Βασίλειο Γρηγορίου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Η οικογένεια γνωστοποιεί την τέλεση της εξοδίου ακολουθίας στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου στη Φαρκαδόνα Τρικάλων, με όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεται να γνωρίζουν συγγενείς, φίλοι και γνωστοί.

Χρόνος και τόπος της τελετής

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2024 και ώρα 14:30 στον παραπάνω ναό. Η σορός θα βρίσκεται στον ίδιο χώρο από τις 14:00, ώστε όσοι επιθυμούν να αποτίσουν τον τελευταίο φόρο τιμής να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία κηδείας Δευτέρα 6 Μαΐου 2024 Ώρα εξοδίου 14:30 Ναός Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου, Φαρκαδόνα Τρικάλων Προέλευση σορού 14:00 στον ναό Καφές Καφετέρια «Contrast» Γραφείο τελετών «Κωνσταντίνος Κυρ. Γκαγκάς», Ν. Πλαστήρα & 25ης Μαρτίου 31, Φαρκαδόνα – 6973903534

Οικογενειακό κάλεσμα και συγγενείς

Με σεβασμό στη μνήμη του εκλιπόντος, η οικογένεια καλεί την τοπική κοινωνία να παραστεί και να συνοδεύσει την εκφορά. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.»

Τα ονόματα των οικείων που ανακοινώνονται είναι:

Σύζυγος : Σωτηρία Γρηγορίου

: Σωτηρία Γρηγορίου Παιδιά : Σωτήριος Γρηγορίου, Απόστολος & Αικατερίνη Γρηγορίου

: Σωτήριος Γρηγορίου, Απόστολος & Αικατερίνη Γρηγορίου Εγγόνια : Ειρήνη, Δημήτριος, Βασίλειος, Βασίλειος, Αθανασία, Άγγελος

: Ειρήνη, Δημήτριος, Βασίλειος, Βασίλειος, Αθανασία, Άγγελος Λοιποί συγγενείς: όπως θα παραστούν στην τελετή

Πρακτικές πληροφορίες για όσους θα παραστούν

Για την ομαλή προσέλευση, οι συγγενείς σημειώνουν ότι η σορός θα μεταφερθεί στον ναό στις 14:00, μία μισή ώρα πριν την έναρξη της ακολουθίας. Μετά το πέρας της τελετής, ο παραδοσιακός καφές θα προσφερθεί στην καφετέρια «Contrast», όπου οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συλλυπηθούν την οικογένεια και να θυμηθούν στιγμές από τη ζωή του εκλιπόντος.

Η διάσταση για την τοπική κοινωνία

Σε μια κωμόπολη όπως η Φαρκαδόνα, οι αγγελίες πένθους παραμένουν ένας διαχρονικός τρόπος ενημέρωσης και κινητοποίησης της κοινότητας. Η δημόσια ανακοίνωση της οικογένειας επιτρέπει στους κατοίκους να οργανώσουν την παρουσία τους, να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους και να σταθούν δίπλα στους οικείους. Η συμμετοχή στην εξόδιο ακολουθία αποτελεί ένδειξη αλληλεγγύης και συνέχειας των σχέσεων που σμιλεύονται μέσα στον χρόνο στην περιοχή μας.

Ο ρόλος των τοπικών επαγγελματιών

Την τελετή έχει αναλάβει το Γραφείο Τελετών «Κωνσταντίνος Κυρ. Γκαγκάς», με έδρα στη Φαρκαδόνα (Ν. Πλαστήρα & 25ης Μαρτίου 31, τηλ. 6973903534). Η παρουσία τοπικών επαγγελματιών σε τέτοιες στιγμές διασφαλίζει την τήρηση του τυπικού, την ομαλή ροή των διαδικασιών και την αξιοπρέπεια που απαιτούν οι περιστάσεις.

Η κοινότητα της Φαρκαδόνας εκφράζει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια του Βασιλείου Γρηγορίου. Για όσους επιθυμούν να παραστούν, οι παραπάνω πληροφορίες συνοψίζουν τον τόπο, τον χρόνο και τα βασικά πρακτικά βήματα της ημέρας.