Φλώρινα: Διεθνές Αντάμωμα Παμμακεδονικών στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στις 8 Αυγούστου

Η Φλώρινα υποδέχεται αντιπροσωπείες από ομογενειακές οργανώσεις πολλών χωρών στο Αντάμωμα της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Παμμακεδονικών Ενώσεων, με κεντρικό ομιλητή τον Αρχιμανδρίτη Ειρηναίο Χατζηεφραιμίδη.

Διεθνής συνάντηση για την πολιτιστική μνήμη στη Φλώρινα

Η πόλη της Φλώρινας θα φιλοξενήσει το Αντάμωμα της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Παμμακεδονικών Ενώσεων το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026 στις 17:00, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας. Η διοργάνωση φέρνει στην περιοχή εκπροσώπους ομογενειακών συλλόγων και οργανώσεων από διάφορα κράτη και στοχεύει στην ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στη μητροπολιτική Ελλάδα και την ομογένεια.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Χατζηεφραιμίδης, Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας και Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το θέμα της ομιλίας του έχει ως άξονα την αντίσταση των Ελλήνων κατά τον Μακεδονικό Αγώνα και το διαχρονικό μήνυμα του αγώνα.

Η Παγκόσμια Συνομοσπονδία, υπό τον πρόεδρο Γεώργιο Κοσμίδη, χαρακτηρίζει την εκδήλωση σημαντική για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση της ιστορικής μνήμης. Η συμμετοχή εκπροσώπων από το εξωτερικό προσδίδει διεθνή χαρακτήρα στη διοργάνωση και αυξάνει την προβολή της Φλώρινας ως κόμβου πολιτισμού.

Ημερομηνία: 8 Αυγούστου 2026

Ώρα: 17:00

Τόπος: Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Δήμου Φλώρινας

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τις εξής χώρες: Ελλάδα, ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Γερμανία, Ιρλανδία και Νότια Αφρική. Η παρουσία τους αναδεικνύει την εμβέλεια των παμμακεδονικών οργανώσεων και τη διαχρονική σύνδεση με την πατρίδα.

Στοιχείο Πληροφορία Διοργάνωση Παγκόσμια Συνομοσπονδία Παμμακεδονικών Ενώσεων Πρόεδρος Γεώργιος Κοσμίδης Κεντρικός ομιλητής Αρχιμ. Ειρηναίος Χατζηεφραιμίδης

Για τη Φλώρινα, η εκδήλωση αποτελεί ευκαιρία πολιτιστικής αναγνωρισιμότητας και δικτύωσης με οργανώσεις της διασποράς. Το γεγονός ενδέχεται να ενισχύσει τη συμμετοχή τοπικών φορέων, πολιτιστικών συλλόγων και πανεπιστημιακών κύκλων στη συζήτηση για την ιστορική μνήμη και την πολιτιστική κληρονομιά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κεντρική εκδήλωση στην προκαθορισμένη αίθουσα του Δήμου. Η διοργάνωση έχει υψηλό συμβολισμό για την περιοχή, καθώς συνδέει τοπικές παραδόσεις με το ευρύτερο δίκτυο των αποδήμων που διατηρούν ενεργό ενδιαφέρον για την ιστορία και τον πολιτισμό της Μακεδονίας.