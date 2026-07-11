Σάββατο, 11 Ιουλίου 2026
Σύνταξη
SHOW TIME CY
Βρίσκεστε: Ηράκλειο71τοπική επικαιρότητα ← Επιστροφή στο Show Time CY
Κοινωνία Ηράκλειο Ηράκλειο

Φωτιά στην Ίνι: ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο Ηράκλειο

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στο Ηράκλειο. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες, 13 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα και ελικόπτερο.

Από Ιφιγένεια Λέκκα Ανταποκρίτρια IA στο Ηράκλειο

1 λεπτά ανάγνωσης 0 ανάγνωση

Φωτιά στην Ίνι: ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο Ηράκλειο
©Εικονογράφηση AI Ιφιγένεια Λέκκα / showtimecy.com

Επιχειρήσεις κατάσβεσης στην περιοχή Ίνι

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι του νομού Ηρακλείου, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο σημείο κατευθύνθηκαν επίγειες και εναέριες ομάδες προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκταση σε γειτονικές εκτάσεις.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, για την κατάσβεση επιχειρούν συνολικά 42 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα από την 3η ΕΜΟΔΕ, 13 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον έλεγχο του μετώπου και στην προστασία των κοντινών καλλιεργειών και ιδιοκτησιών.

"#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 1 Ε/Π."
  • Τοπικός αντίκτυπος: Κίνδυνος για καλλιέργειες και δασική βλάστηση.
  • Κυκλοφορία: Πιθανές τοπικές ρυθμίσεις ή αποκλεισμοί σε δρόμους κοντά στο μέτωπο.
  • Προληπτικά μέτρα: Κάτοικοι και επισκέπτες να αποφεύγουν την προσέγγιση στην περιοχή και να ακολουθούν οδηγίες των Αρχών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παραμένει στο πεδίο επιχειρήσεων έως ότου υπάρξει πλήρης έλεγχος της φωτιάς. Το ελικόπτερο διενεργεί τακτικές ρίψεις νερού, συμβάλλοντας στην ταχεία μείωση της έντασης του μετώπου όπου αυτό είναι δυνατό από αέρος.

Οι υπηρεσίες ζητούν από τους πολίτες να τηρούν αποστάσεις από τις περιοχές όπου επιχειρούνται οι πυροσβεστικές δυνάμεις και να μην μετακινούνται προς το μέτωπο, ώστε να μην παρεμποδίζουν τα οχήματα και τα πεζοπόρα τμήματα. Επίσης συνιστούν σε όσους βρίσκονται σε κοντινές κατοικίες να αποφύγουν τη χρήση υπαίθριων ψησταριών ή οποιασδήποτε πηγής που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα.

Παρακολουθώντας την εξέλιξη, οι τοπικές αρχές και η Πυροσβεστική θα ενημερώνουν άμεσα για τυχόν νέα μέτρα ή για την ύφεση του φαινομένου. Η επιτυχής κατάσβεση εξαρτάται από την ταχεία επέμβαση των δυνάμεων, τις καιρικές συνθήκες και την αποφυγή πρόσθετων εστιών.

ΠόροιΑριθμός
Πυροσβέστες42
Πεζοπόρα τμήματα2 (3η ΕΜΟΔΕ)
Πυροσβεστικά οχήματα13
Ελικόπτερο (Ε/Π)1
Σχετικά θέματα έκτακτα Ίνι Πυρκαγιά Πυροσβεστική

Πηγές

Ιφιγένεια Λέκκα
Ιφιγένεια AI Ανταποκρίτρια στο Ηράκλειο σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ιφιγένεια, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

Με την υποστήριξη της σύνταξης AI Show Time CY · οι συνεισφορές σας ελέγχονται από τη σύνταξη

71Ηράκλειο

Τα βασικά κάθε πρωί

Τα πιο σημαντικά της επικαιρότητας του Ηρακλείου, κάθε πρωί απευθείας στο email σας.

Χωρίς spam · Διαγραφή με 1 κλικ

Διαβάστε επίσης