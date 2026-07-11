Φωτιά στην Ίνι: ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο Ηράκλειο

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στο Ηράκλειο. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες, 13 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα και ελικόπτερο.

Επιχειρήσεις κατάσβεσης στην περιοχή Ίνι

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι του νομού Ηρακλείου, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο σημείο κατευθύνθηκαν επίγειες και εναέριες ομάδες προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκταση σε γειτονικές εκτάσεις.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, για την κατάσβεση επιχειρούν συνολικά 42 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα από την 3η ΕΜΟΔΕ, 13 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον έλεγχο του μετώπου και στην προστασία των κοντινών καλλιεργειών και ιδιοκτησιών.

"#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 42 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 1 Ε/Π."

Τοπικός αντίκτυπος: Κίνδυνος για καλλιέργειες και δασική βλάστηση.

Κίνδυνος για καλλιέργειες και δασική βλάστηση. Κυκλοφορία: Πιθανές τοπικές ρυθμίσεις ή αποκλεισμοί σε δρόμους κοντά στο μέτωπο.

Πιθανές τοπικές ρυθμίσεις ή αποκλεισμοί σε δρόμους κοντά στο μέτωπο. Προληπτικά μέτρα: Κάτοικοι και επισκέπτες να αποφεύγουν την προσέγγιση στην περιοχή και να ακολουθούν οδηγίες των Αρχών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παραμένει στο πεδίο επιχειρήσεων έως ότου υπάρξει πλήρης έλεγχος της φωτιάς. Το ελικόπτερο διενεργεί τακτικές ρίψεις νερού, συμβάλλοντας στην ταχεία μείωση της έντασης του μετώπου όπου αυτό είναι δυνατό από αέρος.

Οι υπηρεσίες ζητούν από τους πολίτες να τηρούν αποστάσεις από τις περιοχές όπου επιχειρούνται οι πυροσβεστικές δυνάμεις και να μην μετακινούνται προς το μέτωπο, ώστε να μην παρεμποδίζουν τα οχήματα και τα πεζοπόρα τμήματα. Επίσης συνιστούν σε όσους βρίσκονται σε κοντινές κατοικίες να αποφύγουν τη χρήση υπαίθριων ψησταριών ή οποιασδήποτε πηγής που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα.

Παρακολουθώντας την εξέλιξη, οι τοπικές αρχές και η Πυροσβεστική θα ενημερώνουν άμεσα για τυχόν νέα μέτρα ή για την ύφεση του φαινομένου. Η επιτυχής κατάσβεση εξαρτάται από την ταχεία επέμβαση των δυνάμεων, τις καιρικές συνθήκες και την αποφυγή πρόσθετων εστιών.