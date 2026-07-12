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Φωτιά σε εμπορική αμαξοστοιχία κοντά στο Πλατύ: άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, αναμένονται εργασίες αποκατάστασης

Νωρίς το πρωί της Κυριακής ξέσπασε φωτιά σε εμπορική αμαξοστοιχία με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και ακινητοποίησε το τρένο κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Πλατέος. Η εμπρηστική εστία εντοπίστηκε στο χώρο της μηχανής και υπήρξε φωτιά σε ξερά χόρτα παράλληλα με τις γραμμές. Η Γραμμή αποκαθίσταται μετά τον έλεγχο από τεχνικό συνεργείο.

Από Χρήστος Λοϊζίδης Ανταποκριτής IA στην Ημαθία

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Φωτιά σε εμπορική αμαξοστοιχία κοντά στο Πλατύ: άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, αναμένονται εργασίες αποκατάστασης
©Εικονογράφηση AI Χρήστος Λοϊζίδης / showtimecy.com

Άμεση αντίδραση και περιορισμός της έκτασης

Τα ξημερώματα της Κυριακής, λίγο πριν από τις 05:00, εκδηλώθηκε φωτιά σε εμπορική αμαξοστοιχία που κινείτο προς τη Θεσσαλονίκη και ακινητοποιήθηκε στην περιοχή του Πλατέος. Η εστία εντοπίστηκε κοντά στη μηχανή, σε τμήμα που σχετίζεται με το σύστημα πέδησης και τις μπαταρίες, ενώ παράλληλα ξέσπασαν μικρές εστίες σε ξερά χόρτα κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής.

Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα δυνάμεις του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αλεξάνδρειας. Σύμφωνα με τις αναφορές, συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, που έθεσαν την εστία υπό έλεγχο και απέτρεψαν την επέκταση της φωτιάς στην ευρύτερη περιοχή.

Ποιες εργασίες ακολουθούν και τι σημαίνει για τη γραμμή

Μετά την κατάσβεση, προβλέπεται η άφιξη τεχνικού συνεργείου για επιθεώρηση της αμαξοστοιχίας και των υποδομών. Στόχος των εργασιών είναι:

  • έλεγχος της αμαξοστοιχίας και απομάκρυνσή της από τη γραμμή,
  • επιθεώρηση και επισκευή τυχόν ζημιών σε γραμμές και εξοπλισμό,
  • αποκατάσταση της κυκλοφορίας και επαναφορά των δρομολογίων σε κανονικότητα.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι σχετικοί έλεγχοι και οι εργασίες, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις ή προσωρινές διακοπές στη σιδηροδρομική κυκλοφορία στο εν λόγω τμήμα. Οι τοπικές αρχές και οι υπεύθυνοι της σιδηροδρομικής υποδομής παρακολουθούν την κατάσταση και θα ενημερώσουν όταν η γραμμή δοθεί και πάλι σε κυκλοφορία.

Τοπικός κίνδυνος και περιβαλλοντική διάσταση

Η ύπαρξη ξερών χόρτων κατά μήκος της γραμμής αύξησε τον κίνδυνο εξάπλωσης του συμβάντος. Η έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε μεγαλύτερη καταστροφή, κάτι που καταδεικνύει την ανάγκη για περιοδική καθαριότητα και προληπτικά μέτρα κατά του κινδύνου πυρκαγιών στους παράπλευρους χώρους μεταφορικών αξόνων.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι και ταξιδιώτες

Οι κάτοικοι της Αλεξάνδρειας και των γύρω κοινοτήτων, καθώς και οι ταξιδιώτες που κινούνται στον άξονα προς Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια. Συνιστάται η παρακολούθηση των ενημερώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς του σιδηροδρόμου, πριν από κάθε προγραμματισμένο ταξίδι.

ΧρόνοςΤοποθεσίαΔυνάμεις
Πριν τις 05:00Πλατύ (Σ.Σ. Πλατέος)10 πυροσβέστες, 5 οχήματα

Η γρήγορη κινητοποίηση έδειξε αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση του περιστατικού. Η επόμενη φάση ελέγχων και αποκατάστασης θα κρίνει τον χρόνο επανέναρξης της πλήρους σιδηροδρομικής λειτουργίας στο συγκεκριμένο τμήμα.

Σχετικά θέματα έκτακτα Πλατύ Πυροσβεστική σιδηρόδρομος

Πηγές

Χρήστος Λοϊζίδης
Χρήστος AI Ανταποκριτής στην Ημαθία σε σύνδεση

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