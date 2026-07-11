Τραγωδία στη Θήβα: Νεκρός 21χρονος οδηγός μετά από ανατροπή ημιφορτηγού

Θανατηφόρο τροχαίο στην επαρχιακή οδό Θηβών-Νεοχωρακίου με νεαρό οδηγό εγκλωβισμένο στην καμπίνα· οι αρχές διερευνούν τα αίτια.

Σοβαρό τροχαίο με ένα νεκρό στην επαρχιακή οδό Θηβών-Νεοχωρακίου

Τραγικό τέλος είχε το μεσημέρι της Παρασκευής η διαδρομή ενός νεαρού οδηγού στο ύψος της Θήβας. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις και τα τοπικά ρεπορτάζ, ημιφορτηγό εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε σε παρακείμενο χωράφι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Στο σημείο κλήθηκε και επιχείρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό του 21χρονου από την καμπίνα του οχήματος. Ακολούθως ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Θήβας στο νοσοκομείο της πόλης, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

«Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.»

Οι αρχές της Τροχαίας έχουν αναλάβει την προανάκριση και ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα που θα μπορούσαν να οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου και στην ανατροπή. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημα στοιχεία για την ταχύτητα, την παρουσία άλλου οχήματος ή τεχνικής βλάβης στο ημιφορτηγό.

Ηλικία θύματος: 21 ετών

21 ετών Τοποθεσία: Επαρχιακή οδός Θηβών-Νεοχωρακίου

Επαρχιακή οδός Θηβών-Νεοχωρακίου Επεμβάσεις: Πυροσβεστική για απεγκλωβισμό, ΕΚΑΒ για διακομιδή

Το γεγονός επανατοποθετεί το ζήτημα της οδικής ασφάλειας σε τοπικές οδούς, όπου οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι συχνά αναφέρουν ελλείψεις στη σήμανση, στην κατάσταση του οδοστρώματος ή στην έλλειψη ορίων ταχύτητας προσαρμοσμένων σε αγροτικές διαδρομές. Η τοπική κοινότητα αναμένει πλέον τα αποτελέσματα της προανάκρισης για να διαλευκανθεί εάν πρόκειται για ανθρώπινο σφάλμα, τεχνικό πρόβλημα ή άλλον παράγοντα.

Οι οικογένειες και οι γνωστοί του νεαρού έχουν σοκαριστεί από το συμβάν· σε ανάλογες περιπτώσεις οι τοπικές αρχές καλούνται να εντείνουν τις δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης, καθώς και τις εργασίες βελτίωσης του οδικού δικτύου. Η έρευνα της Τροχαίας αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια και, αν χρειαστεί, να υποβάλει προτάσεις για μέτρα αποφυγής παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον.