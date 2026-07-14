Φωτογραφίες του 2009 από την Ικαρία κρίσιμες στην ταυτοποίηση υπόπτων για τη Marfin

Δύο φωτογραφικά αρχεία —το ένα πιθανόν από διακοπές στην Ικαρία το 2009 και το άλλο από την ημέρα των επεισοδίων— αξιοποιήθηκαν από τις Αρχές και οδήγησαν σε ταυτοποιήσεις για την υπόθεση Marfin.

Κλειδί στην έρευνα οι εικόνες του 2009 που εικάζεται ότι τραβήχτηκαν στην Ικαρία

Δύο διαφορετικά φωτογραφικά αρχεία που ερεύνησε εξονυχιστικά η ΕΛ.ΑΣ. αποτέλεσαν κρίσιμο στοιχείο στην υπόθεση της επίθεσης κατά της τράπεζας Marfin στις 5 Μαΐου 2010, όπως μετέδωσε ενημερωτικό μέσο. Το ένα αρχείο περιλαμβάνει 205 λήψεις από την ημέρα των επεισοδίων, ενώ το δεύτερο περιέχει φωτογραφίες από διακοπές του καλοκαιριού του 2009, οι οποίες, σύμφωνα με τη δικογραφία, τραβήχτηκαν πιθανότατα στην Ικαρία.

Οι αναλυτές συνέκριναν τα δύο σύνολα εικόνων και εντόπισαν κοινά στοιχεία που συνδέουν συγκεκριμένα άτομα με τα επεισόδια: ενδύματα, αξεσουάρ και ακόμη μικρές φθορές σε αντικείμενα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ή να είχαν μαζί τους οι ύποπτοι την ημέρα της επίθεσης. Στην έρευνα περιλαμβάνεται και ανάλυση αντικειμένων σακιδίων και τσαντών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Αρχείο Προέλευση / Έτος Σημειώσεις Αρχείο 1 Ημέρα επεισοδίων, 5/5/2010 205 φωτογραφίες από επαγγελματία φωτορεπόρτερ Αρχείο 2 Καλοκαίρι 2009 (πιθανόν Ικαρία) Κατασχέθηκε το 2020 από την Αντιτρομοκρατική

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η ταυτοποίηση δεν βασίστηκε αποκλειστικά στη μορφή ή στα ρούχα των ατόμων, αλλά σε «επίκτητα» χαρακτηριστικά των αντικειμένων τους: για παράδειγμα, μικρές σκουριές και φθορές σε φερμουάρ σακιδίου που εμφανίζονται και στα δύο σύνολα φωτογραφιών. Παρόμοια μέθοδος ακολουθήθηκε και για άλλη τσάντα με χαρακτηριστική ζωγραφική —ένα κόκκινο σύμβολο πανκ συγκροτήματος— που, κατά την ΕΛ.ΑΣ., φαίνεται και στις δύο περιπτώσεις.

Το ένα αρχείο τράβηξε φωτορεπόρτερ την ημέρα των επεισοδίων.

Το δεύτερο αρχείο περιέχει φώτο διακοπών το 2009, πιθανόν στην Ικαρία.

Το δεύτερο αρχείο είχε κατασχεθεί από την Αντιτρομοκρατική το 2020.

Η αξιολόγηση των φωτογραφιών οδήγησε, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη προσώπων που εμπλέκονται στην εμπρηστική επίθεση, η οποία πριν από πολλά χρόνια κόστισε ανθρώπινες ζωές. Η χρήση τεκμηρίων από διαφορετικές χρονικές στιγμές και τοποθεσίες ανέδειξε την αξία λεπτομερειών που δεν είναι εμφανείς με την πρώτη ματιά.

Για την τοπική κοινότητα της Ικαρίας η αναφορά των φωτογραφιών του 2009 εγείρει ερωτήματα για το πώς υλικό από διακοπές στο νησί βρέθηκε στο επίκεντρο μακρόχρονης έρευνας. Παρότι στη δημοσιοποίηση των στοιχείων δεν αναφέρονται συγκεκριμένα σημεία ή ονόματα κατοίκων, η σύνδεση του αρχείου με την Ικαρία σηματοδοτεί την ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης προσωπικών δεδομένων και ευαισθητοποίησης όσων τα ψηφιοποιούν ή τα αποθηκεύουν.

Επιπλέον, η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας πολιτών και Αρχών στην παροχή πληροφοριών και τη διατήρηση αρχείων που μπορεί να καταστούν κρίσιμα χρόνια αργότερα για την απονομή της δικαιοσύνης. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του νησιού που φιλοξενούν επισκέπτες ή διαχειρίζονται αρχεία εικόνας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι φωτογραφικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αστυνομικές έρευνες, ακόμη και μετά μακρύ χρονικό διάστημα.

Η υπόθεση παραμένει στην αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης και των διωκτικών Αρχών. Οποιαδήποτε νέα εξέλιξη ή επίσημη τοποθέτηση από την ΕΛ.ΑΣ. ή τους εισαγγελικούς λειτουργούς θα επηρεάσει το νομικό πλαίσιο και τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.