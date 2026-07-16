Σε αυξημένη ετοιμότητα η Ικαρία λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκδίδει προειδοποίηση για κατηγορία κινδύνου 4, με συστάσεις προς πολίτες και φορείς να περιορίσουν τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο και να βρίσκονται σε εγρήγορση.

Έκτακτη προειδοποίηση για την αντιπυρική περίοδο

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε για την Πέμπτη 16 Ιουλίου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου όπου σημειώνεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένης της ΠΕ Ικαρίας. Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα ώστε να είναι σε θέση να επέμβουν άμεσα σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Περιοχή Κατηγορία Κινδύνου Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας) 4 Περιφέρεια Κρήτης 4

Η ανακοίνωση υπενθυμίζει ότι η πρόληψη παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέσο προστασίας ζωών, περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος. Η εμπειρία των τελευταίων ημερών δείχνει ότι ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί πολύ γρήγορα να εξελιχθεί σε ανεξέλεγκτη φωτιά όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Συστάσεις προς κατοίκους και επισκέπτες

Αποφυγή καύσης ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού.

Μη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης κ.ά.).

Απαγόρευση υπαίθριων ψησιμάτων και προσοχή στο κάπνισμα στην ύπαιθρο — μη ρίχνετε αναμμένα αποτσίγαρα.

Τήρηση των απαγορεύσεων καύσης αγρών καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Σε περίπτωση που πολίτες αντιληφθούν καπνό ή φωτιά, καλούνται να ενημερώσουν άμεσα την Πυροσβεστική καλώντας τα 199 ή τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Τοπικός αντίκτυπος και πρακτικά μέτρα

Για την Ικαρία, νησί με περιοχές πυκνής βλάστησης και ορεινά δίκτυα δρόμων, η ανάγκη για έγκαιρη ενημέρωση και τήρηση των μέτρων είναι κρίσιμη. Οι τοπικές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και οι εθελοντικές ομάδες θα χρειαστεί να παρακολουθούν στενά τις εστίες κινδύνου, ενώ οι κάτοικοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα εξής πρακτικά βήματα:

Καθαρισμός προσβάσεων γύρω από σπίτια και απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών σε απόσταση ασφαλείας.

Σχεδιασμός εναλλακτικών διαδρομών διαφυγής και ενημέρωση των μελών της οικογένειας.

Διατήρηση φορτισμένων κινητών τηλεφώνων και ετοιμότητα για άμεση απομάκρυνση, αν δοθεί εντολή από τις αρχές.

Οι τοπικοί φορείς καλούνται να εντείνουν τον έλεγχο σε κοινόχρηστους χώρους και να διασφαλίσουν ότι οι υποδομές υποστήριξης (προσβάσεις πυρόσβεσης, υδροδεξαμενές, εξοπλισμός) είναι διαθέσιμες και λειτουργικές.

Η ενημέρωση είναι ζωτικής σημασίας για τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες. Κάθε πολίτης μπορεί να συμβάλει στην αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιάς ακολουθώντας τις απλές αλλά κρίσιμες οδηγίες που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.