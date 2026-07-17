Η εξέγερση της 17ης Ιουλίου 1912 και η ίδρυση της «Ελευθέρας Πολιτείας Ικαρίας»

Σαν σήμερα, στις 17 Ιουλίου 1912, οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστάτησαν κατά των οθωμανικών αρχών και κήρυξαν την ανεξαρτησία του νησιού. Η μικρή αυτή διεθνής και τοπική πράξη οδήγησε στη συγκρότηση προσωρινής κυβέρνησης και σε έντονη αντιπαράθεση για την πρωτεύουσα μεταξύ Αγίου Κηρύκου και Ευδήλου.

Ιστορική αναδρομή

Στις 17 Ιουλίου 1912 κάτοικοι της Ικαρίας, αξιοποιώντας το κενό εξουσίας που δημιούργησε ο Ιταλοτουρκικός Πόλεμος και την παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, προχώρησαν σε εξέγερση ενάντια στην οθωμανική διοίκηση. Η Ικαρία βρισκόταν υπό οθωμανική κατοχή από το 1521. Μετά την αποχώρηση του τοπικού προσωπικού, ένοπλοι επαναστάτες και πλήθος κατοίκων, οπλισμένοι ακόμη και με εργαλεία της γεωργίας, συγκρούστηκαν με τις οθωμανικές δυνάμεις στον Εύδηλο και στον Άγιο Κήρυκο.

Οι τοπικές αντιπαραθέσεις είχαν αποτέλεσμα τις περιορισμένες απώλειες μεταξύ των Ικαριωτών και την ταχεία παράδοση της οθωμανικής φρουράς, που αριθμούσε 30 άνδρες. Στην αμέσως επακόλουθη περίοδο η Ικαρία κηρύχθηκε ανεξάρτητη και συστάθηκε το νέο κρατικό μόρφωμα με την ονομασία «Ελευθέρα Πολιτεία Ικαρίας», στο οποίο εντάχθηκαν και οι γειτονικοί Φούρνοι.

Διοίκηση και εσωτερικές διενέξεις

Τη διοίκηση ανέλαβε προσωρινή εννεαμελής κυβέρνηση με πρόεδρο τον γιατρό Ιωάννη Μαλαχία, ηγετική φυσιογνωμία της εξέγερσης. Στο εσωτερικό της νέας πολιτείας προέκυψε έντονη διαφορά απόψεων για την επιλογή πρωτεύουσας: ο Άγιος Κήρυκος και ο Εύδηλος διεκδικούσαν τον ρόλο αυτόν, σε βαθμό που συχνά χαρακτηρίζεται ως οιονεί εμφύλια διαμάχη. Τελικά επικράτησε ο Άγιος Κήρυκος.

Ιδρυτικό γεγονός: Εξέγερση 17/7/1912.

Εξέγερση 17/7/1912. Προσωρινή διοίκηση: Εννεαμελής κυβέρνηση με πρόεδρο Ιωάννη Μαλαχία.

Εννεαμελής κυβέρνηση με πρόεδρο Ιωάννη Μαλαχία. Θέμα πρωτεύουσας: Σύγκρουση Άγιου Κηρύκου και Ευδήλου, επικράτηση Αγίου Κηρύκου.

Συνέχεια και ένταξη στην Ελλάδα

Η σύντομη αυτή πορεία ανεξαρτησίας διήρκεσε λίγους μήνες: ελληνικά στρατεύματα κατέλαβαν την Ικαρία και τους Φούρνους στις 17 Νοεμβρίου 1912 κατά την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων, τερματίζοντας έτσι την αυτονομία της «Ελευθέρας Πολιτείας». Η επίσημη προσάρτηση της Ικαρίας στο ελληνικό κράτος ολοκληρώθηκε στις 7 Ιουλίου 1913.

Ημερομηνία Γεγονός 17/7/1912 Εξέγερση και κήρυξη ανεξαρτησίας 17/11/1912 Κατάληψη από ελληνικά στρατεύματα 7/7/1913 Επίσημη προσάρτηση στην Ελλάδα

Αυτή η σύντομη αλλά κρίσιμη περίοδος της τοπικής ιστορίας έχει διαμορφώσει την πολιτισμική μνήμη της Ικαρίας και εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την τοπική αίσθηση ανεξαρτησίας και αυτοδιοίκησης που διατηρείται έως σήμερα. Οι αντιπαραθέσεις για το διοικητικό κέντρο καταδεικνύουν πώς τα τοπικά συμφέροντα και οι κοινοτικές ταυτότητες μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη μικρών κοινωνιών σε περιόδους ραγδαίων γεωπολιτικών αλλαγών.

Για τους κατοίκους του νησιού η επέτειος της 17ης Ιουλίου παραμένει σημείο αναφοράς: υπενθυμίζει την έμπρακτη αντίσταση σε εξωτερική εξουσία, την τοπική οργάνωση και τις δυσκολίες της μεταβατικής διοίκησης σε καιρούς αναταραχής.