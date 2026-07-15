Δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος και φθορίωση για παιδιά στο Νοσοκομείο Ικαρίας

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας προσφέρει δωρεάν οδοντιατρικό έλεγχο και φθορίωση για παιδιά 6–15 ετών από 20/7 έως 13/8. Πρακτικές πληροφορίες για ραντεβού και ωράριο.

Πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής στο νησί τον Ιούλιο και Αύγουστο

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Ικαρίας ενεργοποίησε δράση προαγωγής στοματικής υγείας για παιδιά, με σκοπό την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων οδοντοστοιχίας. Η δράση περιλαμβάνει δωρεάν προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο και φθορίωση για παιδιά ηλικίας 6 έως 15 ετών και θα πραγματοποιηθεί στο οδοντιατρείο του νοσοκομείου.

Το πρόγραμμα θα είναι σε λειτουργία από τις 20 Ιουλίου έως και τις 13 Αυγούστου 2026. Η παρουσία γονέα ή κηδεμόνα κρίνεται απαραίτητη κατά την επίσκεψη, όπου θα δίνεται επίσης ενημέρωση για τη στοματική υγιεινή και τις καθημερινές πρακτικές φροντίδας των δοντιών.

Ηλικίες: 6–15 ετών

6–15 ετών Ημερομηνίες: 20/7/2026 – 13/8/2026

20/7/2026 – 13/8/2026 Χώρος: Οδοντιατρείο Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρο Υγείας Ικαρίας

Οδοντιατρείο Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρο Υγείας Ικαρίας Ραντεβού / Πληροφορίες: τηλ. 22753 50201 (Δευτέρα–Παρασκευή, 09:00–14:00)

Η πρωτοβουλία στοχεύει στη μείωση των οδοντικών προβλημάτων που συχνά εξελίσσονται όταν τα πρώτα συμπτώματα παραμένουν χωρίς φροντίδα. Για την τοπική κοινότητα, η δυνατότητα δωρεάν προσέλευσης σε οδοντιατρική εξέταση αποτελεί σημαντική ανακούφιση, ιδιαίτερα για όσες οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικούς περιορισμούς ή δυσκολία πρόσβασης σε εξειδικευμένες υπηρεσίες στο στεριανό δίκτυο.

Οι επισκέψεις θα περιλαμβάνουν κλινική εξέταση, εφαρμογή φθορίου όπου κρίνεται απαραίτητο και προφορική ενημέρωση τόσο στα παιδιά όσο και στους συνοδούς για τα μέτρα πρόληψης και τη σωστή καθημερινή φροντίδα (βούρτσισμα, χρήση φθοριούχων οδοντόπαστων, διατροφικές συνήθειες που επηρεάζουν την τερηδόνα).

Για να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κλείσουν εγκαίρως ραντεβού στο αριθμό επικοινωνίας που παρέχει το Νοσοκομείο. Η προγραμματισμένη οργάνωση των επισκέψεων θα βοηθήσει στη συγκράτηση των χρόνων αναμονής και στην ομαλή λειτουργία της δράσης.

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικιακό εύρος 6 – 15 ετών Διάρκεια 20/7/2026 – 13/8/2026 Τηλέφωνο ραντεβού 22753 50201 Ώρες επικοινωνίας Δευτέρα–Παρασκευή, 09:00–14:00

Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δημόσιας υγείας του νοσοκομείου και ανταποκρίνεται στην ανάγκη πρόληψης ειδικά σε περιφερειακές περιοχές όπου οι δυνατότητες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας είναι περιορισμένες. Οι γονείς που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν σε ώρες γραφείου προτρέπονται να επικοινωνήσουν νωρίς για να βρουν διαθέσιμο ραντεβού εντός της περιόδου.

Η τοπική κοινωνία καλείται να αξιοποιήσει την ευκαιρία αυτή για την προαγωγή της στοματικής υγείας των παιδιών, μειώνοντας μελλοντικές επιπλοκές και το κόστος περίθαλψης. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα αποτελεί επίσης ευκαιρία για ενημέρωση και εκπαίδευση σε καλές πρακτικές στοματικής φροντίδας.