McGill αναδεικνύει την «Ικαρία»: ο ελληνικός καφές εντάσσεται σε ευρύτερο πλαίσιο μακροζωίας

Διεθνές άρθρο του McGill παρουσιάζει τα δεδομένα από την έρευνα στην Ικαρία, επισημαίνοντας ότι ο ελληνικός καφές συνδέεται με καλύτερη ενδοθηλιακή λειτουργία αλλά δεν είναι από μόνος του η αιτία της μακροζωίας.

Διεθνής αναφορά στη μελέτη της Ικαρίας

Το πανεπιστήμιο McGill του Καναδά φιλοξένησε άρθρο που αναφέρεται στη γνωστή έρευνα για την Ικαρία, παρουσιάζοντας τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τη σχέση του ελληνικού καφέ και της αγγειακής υγείας των κατοίκων του νησιού. Η δημοσίευση επικεντρώνει σε αποτελέσματα που προέρχονται από έρευνες πεδίου στην Ικαρία και επισημαίνει ότι το νησί ανήκει στις περιοχές με αυξημένη συχνότητα μακροζωίας παγκοσμίως.

Στην παρουσίαση τονίζεται πως οι Ικαριώτες εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά καρδιαγγειακών παθήσεων, καρκίνου, κατάθλιψης και άνοιας σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, ενώ υψηλότερο ποσοστό κατοίκων φτάνει σε προχωρημένη ηλικία. Ωστόσο, οι συντάκτες της δημοσίευσης προειδοποιούν ότι τα στοιχεία δεν αποδεικνύουν αιτιώδη σύνδεση αποκλειστικά με τον ελληνικό καφέ.

Σημαντικό μέρος της ανάλυσης αναφέρεται στην έρευνα του καρδιολόγου Γεράσιμου Σιάσου, όπου εξετάστηκαν 142 κάτοικοι άνω των 65 ετών. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι κατανάλωναν τακτικά ελληνικό καφέ παρουσίαζαν καλύτερη ενδοθηλιακή λειτουργία, δηλαδή βελτιωμένη απόκριση των αιμοφόρων αγγείων — έναν δείκτη που σχετίζεται με την καρδιαγγειακή υγεία.

Παρά τα ευρήματα, το άρθρο του McGill υπογραμμίζει ότι η μακροζωία στην Ικαρία φαίνεται να προκύπτει από ένα σύνθετο μίγμα παραγόντων και όχι από μια μεμονωμένη συνήθεια:

Μεσογειακή διατροφή πλούσια σε όσπρια, χόρτα και ελαιόλαδο

πλούσια σε όσπρια, χόρτα και ελαιόλαδο Καθημερινή σωματική δραστηριότητα και φυσική κίνηση

Κοινωνική δικτύωση και ισχυροί δεσμοί στην κοινότητα

Συνήθειες όπως η μεσημεριανή ανάπαυση

Το τελικό συμπέρασμα που προβάλλεται είναι πως η απλή αντικατάσταση ενός καφέ με ελληνικό καφέ δεν αρκεί από μόνη της για να αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής. Η έμφαση μετατοπίζεται στην υιοθέτηση ενός συνολικού, υγιούς τρόπου ζωής που χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος του ικαριακού τρόπου ζωής.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ικαρίας, τα μηνύματα της δημοσίευσης έχουν πρακτική σημασία: δεν αφορούν μόνο μια συνήθεια κατανάλωσης αλλά τον τρόπο ζωής συνολικά — διατροφή, φυσική δραστηριότητα και κοινωνική συνοχή. Αυτό καθιστά τη συζήτηση για δημόσια υγεία, πρόληψη και τοπικές πολιτικές ευρύτερη από το ζήτημα του καφέ.

Στοιχείο Πληροφορία Αριθμός συμμετεχόντων (μελέτη Σιάσου) 142 άτομα ηλικίας άνω των 65 Κύριο ευρήμα Συσχέτιση ελληνικού καφέ με καλύτερη ενδοθηλιακή λειτουργία Συμπέρασμα McGill Η μακροζωία συνδέεται με συνολικό τρόπο ζωής, όχι μόνο με τον καφέ

Η διεθνής αναφορά από ένα πανεπιστήμιο όπως το McGill αναδεικνύει την επιστημονική αξία των τοπικών μελετών και προσφέρει επιχειρήματα για την προώθηση πολιτικών πρόληψης υγείας στον τόπο. Στο τοπικό πλαίσιο, τα δεδομένα ενισχύουν την ανάγκη για διατήρηση των παραδοσιακών διατροφικών και κοινωνικών προτύπων ως στοιχεία δημόσιας υγείας, αλλά και για περαιτέρω ερευνητική συνεργασία με στόχο την επαλήθευση και την εφαρμογή των συμπερασμάτων σε ευρύτερο δείγμα.