Σοβαρά τραυματισμένος 21χρονος απεγκλωβίστηκε από φαράγγι στην Ικαρία

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής στήθηκε σήμερα στο φαράγγι Μηλιωπού για τον απεγκλωβισμό 21χρονου πεζοπόρου που έπεσε σε απόκρημνο σημείο και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο ασθενοφόρο.

Έφοδος της Πυροσβεστικής στο φαράγγι Μηλιωπού

Σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση απεγκλωβισμού στην Ικαρία, μετά από πτώση και σοβαρό τραυματισμό ενός 21χρονου πεζοπόρου στο φαράγγι Μηλιωπού. Η κινητοποίηση ξεκίνησε με κλήση στο 199 και σήμανε άμεσα συναγερμό στις τοπικές υπηρεσίες.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού: οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ικαρίας. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον τραυματία μέσα στο δύσβατο και απόκρημνο τμήμα του φαραγγιού και, χρησιμοποιώντας ειδικό φορείο, τον μετέφεραν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορικής εξόρμησης.

Συνοδευόταν από ακόμη έναν περιπατητή.

Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής και η χρήση ειδικού φορείου ήταν καθοριστικές για την ασφαλή μεταφορά.

Η φύση του τραυματισμού αποδίδεται στην πτώση του νεαρού σε απόκρημνο σημείο εντός του φαραγγιού. Οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν δώσει επιπλέον στοιχεία για την κατάσταση της υγείας πέραν του ότι ο τραυματισμός κρίθηκε σοβαρός και χρειάστηκε διακομιδή με ασθενοφόρο.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 13 Ιουλίου Ηλικία τραυματία 21 ετών Μονάδες επιχείρησης 8 πυροσβέστες, 4 οχήματα, ασθενοφόρο ΕΚΑΒ

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ικαρίας η επιχείρηση υπενθυμίζει τα ρίσκα των πεζοποριών σε δυσπρόσιτες διαδρομές και τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης και προετοιμασίας πριν από εξορμήσεις στα φαράγγια. Τοπικές υπηρεσίες και φορείς επανειλημμένα συστήνουν προσοχή σε μονοπάτια με απότομες κλίσεις και απουσία δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Η άμεση και συντονισμένη επέμβαση της Πυροσβεστικής, όπως και η συνεργασία με το ΕΚΑΒ, κρίθηκαν καθοριστικές για την έκβαση της επιχείρησης. Οι μετέχοντες στην επιχείρηση αντέδρασαν γρήγορα και με επαγγελματισμό, διασφαλίζοντας τη μεταφορά του τραυματία σε ασφαλές σημείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.