Έντονος διάλογος στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση των απορριμμάτων στην Ικαρία

Συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για προτάσεις άμεσων μέτρων διαχείρισης απορριμμάτων από την ΑΣΠΙ, απαντήσεις της δημοτικής αρχής και αντιπαράθεση για την οδηγία μεταφοράς ογκωδών στον ΧΑΔΑ Φύτεμα – Μεσαριά.

Διαχείριση απορριμμάτων στο επίκεντρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Στην 7η συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Ικαρίας έθεσε στο προσκήνιο το θέμα της διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, ύστερα από εισήγηση της Αυτόνομης Συσπείρωσης Πολιτών Ικαρίας (ΑΣΠΙ). Η παράταξη κατέθεσε σειρά άμεσων παρεμβάσεων που, όπως υποστηρίζει, μπορούν να εφαρμοστούν με περιορισμένο κόστος αξιοποιώντας σημεία του ισχύοντος Κανονισμού Καθαριότητας, ο οποίος έχει εγκριθεί το 2020 αλλά, σύμφωνα με την ΑΣΠΙ, δεν εφαρμόζεται πλήρως.

Μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων περιλαμβάνονται:

Κλείσιμο των σημερινών ΧΑΔΑ ώστε να σταματήσει η ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών αντικειμένων.

Δημιουργία οργανωμένων χώρων για κλαδέματα και μπάζα σε κάθε τοπική κοινότητα.

Λειτουργία τριών «πράσινων σημείων» στο νησί.

στο νησί. Ενίσχυση της ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών και πλήρης λειτουργία όλων των ρευμάτων ανακύκλωσης.

Εφαρμογή των προβλεπόμενων προστίμων στους παραβάτες του Κανονισμού.

Η δημοτική αρχή απάντησε ότι αρκετές από τις προτάσεις δεν μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα, καθώς απαιτούν χωροθετήσεις, τεχνική προετοιμασία, αδειοδοτήσεις και οικονομικούς πόρους. Επισημάνθηκε επίσης ότι σε εξέλιξη βρίσκονται ενέργειες όπως η προμήθεια εξοπλισμού και η προώθηση των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), καθώς και προσπάθειες για την ενίσχυση της ανακύκλωσης.

Η συνεδρίαση πυροδότησε έντονο διάλογο, ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση του Δήμου που καλεί τους δημότες της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κηρύκου να μεταφέρουν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου τα ογκώδη αντικείμενα στον χώρο του ΧΑΔΑ στην περιοχή Φύτεμα – Μεσαριά της Δημοτικής Ενότητας Ευδήλου. Η επιλογή αυτή προκάλεσε ερωτήματα από την αντιπολίτευση για το αν ο συγκεκριμένος χώρος μπορεί να εξυπηρετήσει επιπλέον ποσότητες και για το σχέδιο διαχείρισης συνολικά.

Η εισήγηση της ΑΣΠΙ ανέδειξε την ανάγκη εφαρμογής του Κανονισμού Καθαριότητας και άμεσων, πρακτικών μέτρων που μπορούν να μειώσουν τη ρύπανση και το κόστος.

Η αντιπαράθεση έδειξε την απόσταση μεταξύ των προτάσεων που θεωρούνται άμεσα εφαρμόσιμες από τοπικούς παράγοντες και των διοικητικών και τεχνικών εμποδίων που επικαλείται η δημοτική αρχή. Το ζήτημα, όπως καταγράφηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν αφορά μόνο τη χωροθέτηση υποδομών, αλλά και τον συντονισμό, τη χρηματοδότηση και την ενημέρωση των κατοίκων.

Τι σημαίνουν οι αποφάσεις για τους κατοίκους

Για τους κατοίκους της Ικαρίας οι αποφάσεις αυτές έχουν πρακτικές συνέπειες: η διαχείριση των ογκωδών, η ύπαρξη οργανωμένων χώρων για κλαδέματα και μπάζα, καθώς και η λειτουργία πράσινων σημείων επηρεάζουν την καθημερινότητα, το περιβάλλον και το κόστος καθαριότητας. Η εφαρμογή των προβλεπόμενων προστίμων αποτελεί επίσης θέμα που μπορεί να αλλάξει συμπεριφορές, αν συνοδευτεί από σαφείς κανόνες και επαρκή ενημέρωση.

Στο εγγύς μέλλον αναμένεται να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των ΣΜΑ, την προμήθεια εξοπλισμού και τις αποφάσεις για τη χωροθέτηση πράσινων σημείων, καθώς και τις διευκρινίσεις της δημοτικής αρχής για την οδηγία σχετικά με τον χώρο Φύτεμα – Μεσαριά.