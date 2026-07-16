Ανεξάρτητος ο Χάρης Μαμουλάκης — αλλαγή στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση που αφορά και την Ικαρία

Ο βουλευτής Ηρακλείου με ρίζες στην Ικαρία, Χάρης Μαμουλάκης, αποχώρησε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και θα συνεχίσει ως ανεξάρτητος, επικαλούμενος πολιτικές αλλαγές στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Νέα πολιτική εξέλιξη με τοπικές προεκτάσεις

Ο βουλευτής του νομού Ηρακλείου, με καταγωγή από την Ικαρία, Χάρης Μαμουλάκης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και θα συνεχίσει να ασκεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής του Ηρακλείου. Η απόφαση γνωστοποιήθηκε με επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, και συνοδεύτηκε από δημόσια δήλωση του βουλευτή.

Στην ανακοίνωσή του ο κ. Μαμουλάκης συνδέει την επιλογή με τις μεταβολές στο εσωτερικό του πολιτικού χώρου της Κεντροαριστεράς, καθώς και με τις πρόσφατες εξελίξεις στο κόμμα του. Το γεγονός καταγράφεται ως συνέχεια ανάλογων κινήσεων άλλων βουλευτών, με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ.

«με τις ίδιες αρχές, τις ίδιες αξίες και την ίδια προσήλωση στην κοινωνία»

Στην πράξη, η ανεξαρτητοποίηση αλλάζει το πολιτικό τοπίο στη Βουλή και επιταχύνει τις διεργασίες στο εσωτερικό της Κεντροαριστεράς. Για τους κατοίκους της Ικαρίας, όπου ο βουλευτής έχει οικογενειακούς και πολιτισμικούς δεσμούς, η εξέλιξη εγείρει ενδιαφέρον για το πώς θα επηρεαστεί η εκπροσώπηση και η προώθηση θεμάτων με νησιωτική διάσταση.

Πηγές : επίσημη επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής και δημόσια δήλωση του βουλευτή.

: επίσημη επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής και δημόσια δήλωση του βουλευτή. Άμεσο αποτέλεσμα : ο βουλευτής συνεχίζει τη θητεία του ως ανεξάρτητος.

: ο βουλευτής συνεχίζει τη θητεία του ως ανεξάρτητος. Πολιτικό πλαίσιο: εντάσσεται σε σειρά ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Τοπικές επιπτώσεις και ερωτήματα

Η μετακίνηση βουλευτών σε καθεστώς ανεξαρτησίας θέτει ερωτήματα για την εκπροσώπηση τοπικών αιτημάτων στο κοινοβούλιο, τη χρηματοδότηση έργων και τις διασυνδέσεις με τοπικό πολιτικό προσωπικό. Ειδικά σε νησιά όπως η Ικαρία, όπου οι διασυνδέσεις με υποψήφιους και εκπροσώπους έχουν σημασία για θέματα υποδομών, μεταφορών και κοινωνικών υπηρεσιών, κάθε αλλαγή στην κομματική ταυτότητα βουλευτή μπορεί να έχει πρακτικές συνέπειες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν δηλώσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση ή συλλόγους της Ικαρίας σχετικά με την απόφαση του κ. Μαμουλάκη. Θα ακολουθήσει συστηματική παρακολούθηση για τυχόν τοπικές αντιδράσεις, αλλά και για το αν η ανεξαρτητοποίηση θα προκαλέσει περαιτέρω εξελίξεις στον πολιτικό χάρτη της Κεντροαριστεράς.

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Η τοπική κοινότητα της Ικαρίας παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις, ιδίως όταν συνδέονται με βουλευτές που διατηρούν δεσμούς με το νησί. Ο δημοσιογραφικός φακός θα παραμείνει στην εξέλιξη, ώστε να αναδειχθούν τυχόν πρακτικές συνέπειες για υποδομές, υπηρεσίες και εκπροσώπηση των νησιωτικών αναγκών στο κέντρο.