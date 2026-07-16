Σε αυξημένη επαγρύπνηση η Ικαρία λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Η ΓΓ Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε κατηγορία κινδύνου 4 για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, περιλαμβανομένης της Ικαρίας. Οι τοπικές αρχές καλούνται σε αυξημένη ετοιμότητα και οι πολίτες να αποφύγουν ενέργειες που αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Ανακοίνωση και επιπτώσεις για την τοπική κοινότητα

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε πρόβλεψη με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στην οποία περιλαμβάνεται η Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας. Η ενημέρωση συνοδεύεται από σύσταση στις αρμόδιες υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω γενικού κύματος αγροτοδασικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα τις τελευταίες 24 ώρες. Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι πολλές φωτιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα, απαιτώντας τη γρήγορη κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

«πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)»

Τι σημαίνει για τους κατοίκους της Ικαρίας

Για τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ικαρίας, η κατηγοριοποίηση σε επίπεδο 4 σημαίνει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών υπό ευνοϊκές μετεωρολογικές συνθήκες. Η Γενική Γραμματεία απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Μην καίτε ξερές χορτολιές ή υπολείμματα στο πεδίο.

Αποφύγετε εργασίες με ανοιχτή φωτιά ή που δημιουργούν σπινθήρες.

Διατηρήστε καθαρούς τους χωματόδρομους και τους χώρους γύρω από σπίτια και εγκαταστάσεις.

Ετοιμότητα υπηρεσιών και δυνατότητες αντιμετώπισης

Σε άλλες πυρκαγιές τις τελευταίες ώρες κινητοποιήθηκαν σημαντικές δυνάμεις: για παράδειγμα στη φωτιά του Μελιδοχωρίου Ηρακλείου διατέθηκαν 115 πυροσβέστες, 7 ομάδες πεζοπόρων, 22 υδροφόρα οχήματα και 19 εναέρια μέσα. Η κινητοποίηση αυτή δείχνει τη σημασία της άμεσης χρησιμοποίησης πόρων όταν οι πυρκαγιές εκδηλώνονται ταυτόχρονα σε πολλαπλά μέτωπα.

Στοιχείο Παράδειγμα (Ηράκλειο) Πυροσβέστες 115 Ομάδες πεζοπόρων 7 Υδροφόρα οχήματα 22 Εναέρια μέσα 19

Στην Ικαρία, όπως και σε όλο το Βόρειο Αιγαίο, οι τοπικές υπηρεσίες, οι δήμοι και οι εθελοντικές ομάδες καλούνται να διατηρήσουν αυξημένη επιφυλακή και να διευκολύνουν την πρόσβαση και την κινητοποίηση σε περίπτωση που απαιτηθεί συνδρομή από κεντρικές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πρακτικές πληροφορίες και επόμενο βήμα

Οι πολίτες θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις από τη ΓΓ Πολιτικής Προστασίας και τους τοπικούς φορείς. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, υπενθυμίζεται ότι τα γραπτά μηνύματα και τα μηνύματα από το 112 θα χρησιμοποιηθούν για την άμεση προστασία του κοινού. Η συνεργασία πολιτών και υπηρεσιών είναι κρίσιμη για την προληπτική διαχείριση του κινδύνου.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά· οποιαδήποτε νέα ενημέρωση για μέτρα ή ενέργειες πολιτικής προστασίας θα μεταφερθεί άμεσα στους κατοίκους της Ικαρίας.