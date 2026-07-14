Σε κατάσταση Red Code η Ικαρία — προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

Η Πολιτική Προστασία εξέδωσε Red Code για την Ικαρία και τη Σάμο, ενεργοποιώντας τον κρατικό μηχανισμό και καλώντας σε αυξημένη προσοχή κατοίκους και επισκέπτες ενόψει της 15ης Ιουλίου.

Έκτακτη προειδοποίηση για 15 Ιουλίου

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε την Ικαρία σε Red Code ενόψει της πρόβλεψης για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα των κρατικών υπηρεσιών, της Περιφέρειας και των Δήμων για άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά.

Η απόφαση συνοδεύεται από σύσταση προς το κοινό να αποφύγει κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη. Στην ίδια κατηγορία κινδύνου βρίσκονται επίσης η Σάμος, η Χίος, η Κάλυμνος, η Κως και ολόκληρη η Κρήτη, γεγονός που επιβαρύνει το συνολικό επιχειρησιακό φορτίο της Πυροσβεστικής.

Τι να αποφύγετε: χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, υπαίθριες ψησταριές, ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, υπαίθριες ψησταριές, ρίψη αναμμένων τσιγάρων. Απαγόρευση: καύση αγρών και υπολειμμάτων καλλιεργειών σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

καύση αγρών και υπολειμμάτων καλλιεργειών σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Επείγον: όποιος δει καπνό ή φωτιά να καλεί αμέσως την Πυροσβεστική στο 199 ή στο 112.

Τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκαν 45 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με σοβαρές επιχειρήσεις σε περιοχές όπως η Εύβοια και η Κρήτη. Στη φωτιά του Αλιβερίου Ευβοίας κινητοποιήθηκαν δεκάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα και εναέρια μέσα· η συγκεκριμένη πυρκαγιά πλέον είναι οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο.

«Όποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά καλείται να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική στο 199 ή στο 112 και να ακολουθήσει τις οδηγίες των αρχών.»

Η τοπική διοίκηση και οι υπηρεσίες καλούνται να διατηρήσουν αυξημένη επιφυλακή: επιθεωρήσεις σε επικίνδυνα σημεία, συντονισμός με δασικές υπηρεσίες και ετοιμότητα μετακινήσεων προσωπικού και μέσων. Για τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ικαρίας, η βασική προτεραιότητα είναι η πρόληψη και η έγκαιρη αναφορά οποιασδήποτε εστίας καπνού.

Ημερομηνία Περιοχές υπό Red Code Κατηγορία κινδύνου 15/7/2026 Ικαρία, Σάμος, Χίος, Κάλυμνος, Κως, Κρήτη 4 (πολύ υψηλός)

Το μήνυμα προς τους κατοίκους της Ικαρίας είναι ξεκάθαρο: περιορίστε τις δραστηριότητες που ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης και διατηρήστε καθαρές τις οδικές προσβάσεις για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Η αδράνεια ή η επιπολαιότητα σε συνθήκες υψηλής επικινδυνότητας μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιάς σε δυσπρόσιτες περιοχές του νησιού, με άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα και την ασφάλεια των κατοίκων.

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν την τοπική ενημέρωση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών, καθώς η συντονισμένη πρόληψη και η ταχεία κινητοποίηση παραμένουν τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την προστασία της Ικαρίας.