Ικαρία σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για την Τρίτη 14 Ιουλίου

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης ενέταξε την Ικαρία στην Κατηγορία 4 κινδύνου πυρκαγιάς για τις 14/7. Καλούνται οι κάτοικοι και επισκέπτες σε αυξημένη επαγρύπνηση και αποφυγή εργασιών στην ύπαιθρο.

Έκκληση για αυξημένη προσοχή στο νησί

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέταξε την Ικαρία στην Κατηγορία 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος) για την Τρίτη 14 Ιουλίου, σύμφωνα με τον επίσημο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς. Η ένταξη στην κατηγορία αυτή σημαίνει ότι οι συνθήκες (θερμοκρασία, άνεμοι, ξηρασία βλάστησης) ευνοούν την εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών, με άμεσο κίνδυνο για κατοικίες, υποδομές και οικοσυστήματα.

Στην ίδια κατηγορία κινδύνου εντοπίζονται και άλλες νησιωτικές και περιφερειακές ενότητες, γεγονός που υπογραμμίζει τη διευρυμένη επιβάρυνση στο Βόρειο και Νοτιοανατολικό Αιγαίο τις συγκεκριμένες ημέρες.

Περιοχές με Κατηγορία 4 Ικαρία Σάμος Χίος Ψαρά Δωδεκάνησα Π.Ε. Ηρακλείου Π.Ε. Λασιθίου

Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας επισημαίνουν ότι η συνεργασία των κατοίκων και των επισκεπτών είναι κρίσιμη για την πρόληψη. Το κοινό καλείται να αποφύγει ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά στην ύπαιθρο, όπως:

η χρήση γυμνής φλόγας (αναπτήρες, φωτιές, κάψιμο υπολειμμάτων),

(αναπτήρες, φωτιές, κάψιμο υπολειμμάτων), εργασίες που δημιουργούν σπινθήρες (χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων σε ανοικτούς χώρους),

ανάφλεξη φωτιστικών ή μπάρμπεκιου σε ακατάλληλες θέσεις.

«Σε περίπτωση που εντοπιστεί καπνός ή φωτιά, οι πολίτες θα πρέπει να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας το 199 ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.»

Επιπλέον, οι πολίτες συστήνεται να λάβουν τα εξής πρακτικά μέτρα προφύλαξης:

Καθαρισμός χώρων γύρω από κατοικίες από ξερά χόρτα και εύφλεκτα υλικά.

Απομάκρυνση οχημάτων από στενές αγροτικές διαδρομές ώστε να διευκολύνεται η διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Ενημέρωση ευπαθών ατόμων και σχεδιασμός διαφυγής σε περίπτωση ανάγκης.

Για τους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, τις αρμόδιες υπηρεσίες συνιστούν αναβολή εργασιών που περιλαμβάνουν θερμότητα ή σπινθήρες έως ότου βελτιωθούν οι συνθήκες. Οι επιχειρήσεις φιλοξενίας και οι δημοτικές υπηρεσίες καλούνται να επανεξετάσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης και επικοινωνίας με κατοίκους και ταξιδιώτες.

Στο νησί, όπου η δασική και θαμνώδης βλάστηση συνδέεται στενά με τον τουρισμό και την τοπική οικονομία, μια εκτεταμένη πυρκαγιά θα είχε πολλαπλές επιπτώσεις: από άμεση απειλή σε κατοικίες και ιδιοκτησίες έως διακοπές υπηρεσιών και επιβάρυνση του φυσικού τοπίου που προσελκύει επισκέπτες. Η πρόληψη και η έγκαιρη ειδοποίηση παραμένουν τα πιο αποτελεσματικά μέσα για να αποφευχθούν σοβαρές συνέπειες.

Οι πολίτες παρακαλούνται να παρακολουθούν τις τοπικές ανακοινώσεις, να εφαρμόζουν τα μέτρα πρόληψης και να έχουν έτοιμους τους τρόπους επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Σημείωση: Οι κάτοικοι μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες για περαιτέρω ενημέρωση και οδηγίες.