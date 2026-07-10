Σε εξέλιξη η προθεσμία για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων — αιτήσεις ως 28/7

Οι αμπελουργοί της Ικαρίας, της Σάμου και των Φούρνων έχουν περιθώριο έως την 28η Ιουλίου 2026 για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων. Το πρόγραμμα καλύπτει ποικιλιακή μετατροπή, μετεγκατάσταση και βελτιώσεις στη διαχείριση.

Προθεσμία και διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί της Ικαρίας, της Σάμου και των Φούρνων μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων έως την 28 Ιουλίου 2026. Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη διεύθυνση e-services.minagric.gr, όπου έχουν αναρτηθεί οι οδηγίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις κύριες δράσεις: ποικιλιακή μετατροπή, μετεγκατάσταση αμπελώνων και βελτιώσεις στις τεχνικές διαχείρισης. Δεν καλύπτεται από το πρόγραμμα η κανονική ανανέωση αμπελώνων που φτάνουν στο τέλος του φυσικού τους κύκλου, δηλαδή η αναφύτευση με την ίδια ποικιλία και το ίδιο σύστημα.

Τοπικές υπηρεσίες και επαφές

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Π.Ε. Σάμου έχει κοινοποιήσει την εγκύκλιο και την Υπουργική Απόφαση στα αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας:

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Καρλοβασίου

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Αγίου Κηρύκου

Οινοποιεία της Σάμου και της Ικαρίας

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία στο τηλέφωνο 22873353423 (κ. Δ. Γρόντας).

Σημεία που πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί

Η ηλεκτρονική υποβολή απαιτεί ολοκληρωμένη φάκελο με τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην πλατφόρμα. Ειδικά για τις δράσεις που αφορούν αλλαγή ποικιλίας ή μετεγκατάσταση, είναι σημαντικό οι αιτούντες να ελέγξουν προσεκτικά όρους και προδιαγραφές ώστε να διασφαλίσουν την επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων τους.

Η μη κάλυψη της αναφύτευσης ίδιων ποικιλιών σημαίνει ότι παραγωγές που απλώς ανανεώνουν έναν φθαρμένο αμπελώνα με την ίδια σύνθεση δεν θα ενισχυθούν μέσω του συγκεκριμένου μέτρου.

Τοπικός αντίκτυπος

Στην Ικαρία, όπου μικροί κλήροι και παραδοσιακές καλλιέργειες δημιουργούν ειδικές ανάγκες, η δυνατότητα ποικιλιακής μετατροπής και βελτίωσης της διαχείρισης μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και προσαρμογή στις αγορές. Τα οινοποιεία της περιοχής, καθώς και οι συνεταιρισμοί που συνεργάζονται με τοπικούς παραγωγούς, θα κληθούν να αξιολογήσουν προτάσεις που βελτιώνουν την ποιότητα και την προσαρμογή σε σύγχρονα πρότυπα.

Στοιχείο Πληροφορία Προθεσμία υποβολής 28/07/2026 Τρόπος υποβολής Ηλεκτρονικά στο e-services.minagric.gr Επικοινωνία 22873353423 (κ. Δ. Γρόντας)

Οι παραγωγοί οφείλουν να ενημερωθούν εγκαίρως για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να προετοιμάσουν τους φακέλους τους, καθώς η διαδικασία είναι ηλεκτρονική και η τήρηση της προθεσμίας είναι καταλυτική για τη συμμετοχή στο μέτρο.

Η ενημέρωση και η συνεργασία με τις τοπικές υπηρεσίες και τα οινοποιεία θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία των προτάσεων που θα υποβληθούν από την περιοχή μας.