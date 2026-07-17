Η Ικαρία του 1912: η εξέγερση, η «Ελευθέρα Πολιτεία» και η διαμάχη για την πρωτεύουσα

Στις 17 Ιουλίου 1912 οι κάτοικοι της Ικαρίας ξεσηκώθηκαν, απέτρεψαν ενδεχόμενη ξένη κατάληψη και ίδρυσαν προσωρινό κράτος — ακολούθησαν συγκρούσεις, πολιτικές επιλογές και τελικά ένταξη στην Ελλάδα το 1913.

Συνέβη πριν από 114 χρόνια στο νησί

Στις 17 Ιουλίου του 1912 κάτοικοι της Ικαρίας προχώρησαν σε ένοπλο ξεσηκωμό που οδήγησε στη σύλληψη της μικρής οθωμανικής φρουράς και στην ανακήρυξη μιας αυτονομημένης πολιτειακής δομής που έμεινε στην τοπική μνήμη ως Ελευθέρα Πολιτεία Ικαρίας. Τα γεγονότα έγιναν σε ένα πλαίσιο ευρύτερης αστάθειας στην περιοχή, καθώς ο ιταλοτουρκικός πόλεμος και η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχαν αλλάξει τις ισορροπίες στο Αιγαίο.

Η Ικαρία βρισκόταν υπό οθωμανική διοίκηση από το 1521 και όταν η Ιταλία κατέλαβε τα Δωδεκάνησα την άνοιξη του 1912, πολλοί νησιώτες φοβήθηκαν πως το νησί θα μπορούσε να προσαρτηθεί σε άλλη ξένη εξουσία. Οι τοπικές αντιδράσεις κατέληξαν σε συγκρούσεις στον Εύδηλο και στον Άγιο Κήρυκο, όπου οι εξεγερθέντες, πολλές φορές οπλισμένοι με γεωργικά εργαλεία, αντιπαρατάχθηκαν στις οθωμανικές δυνάμεις.

Κατά την εξέγερση οι τοπικές απώλειες ήταν λίγες και η οθωμανική φρουρά, που αριθμούσε περίπου 30 άνδρες, παραδόθηκε. Σύντομα στο ανακηρυγμένο κράτος εντάχθηκαν και οι γειτονικοί Φούρνοι. Τη διοίκηση ανέλαβε προσωρινή εννεαμελής κυβέρνηση με πρόεδρο τον γιατρό Ιωάννη Μαλαχία, τον βασικό ηγέτη της κίνησης.

Η νέα πολιτειακή οντότητα όμως αντιμετώπισε άμεσα εσωτερικές προκλήσεις· ο καθορισμός της πρωτεύουσας προκάλεσε έντονες αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε Άγιο Κήρυκο και Εύδηλο, σε σημείο που περιγράφεται ως οιονεί εμφύλια διαμάχη. Τελικά επικράτησε ο Άγιος Κήρυκος, αλλά τα γεγονότα αυτά αποτυπώνουν τις τοπικές ιδιαιτερότητες και τα ανταγωνιστικά συμφέροντα των κοινοτήτων του νησιού.

17/7/1912 : Ξεσηκωμός και ανακήρυξη της Ελευθέρας Πολιτείας Ικαρίας.

: Ξεσηκωμός και ανακήρυξη της Ελευθέρας Πολιτείας Ικαρίας. 17/11/1912 : Ελληνικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την Ικαρία και τους Φούρνους.

: Ελληνικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την Ικαρία και τους Φούρνους. 7/7/1913: Επίσημη προσάρτηση στην Ελλάδα.

Η ελληνική κυβέρνηση, που γνώριζε τις προθέσεις των ντόπιων, απέφυγε σε πρώτη φάση την άμεση ενσωμάτωση, φοβούμενη ένα πιθανό στρατιωτικό επεισόδιο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η προσέγγιση αυτή αντικατοπτρίζει την πολύπλοκη γεωπολιτική κατάσταση της εποχής καθώς και την προτεραιότητα που έδινε το ελληνικό κράτος στη σταδιακή διεύρυνση της επικράτειας μέσα από διπλωματικές και στρατιωτικές κινήσεις.

Η τοπική μνήμη διατηρεί έντονα αυτά τα γεγονότα: η σύντομη περίοδος αυτοδιοίκησης, οι μάχες στα χωριά και η διαμάχη για την πρωτεύουσα έχουν αφήσει ίχνη στην ιστορία της Ικαρίας και στις σχέσεις των κοινοτήτων. Η τελική κατάληξη ήρθε με την παρουσία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων τον Νοέμβριο του 1912 και την οριστική ένταξη της Ικαρίας στην ελληνική επικράτεια τον Ιούλιο του 1913.

Χρονολογία Γεγονός 1521 Έναρξη οθωμανικής κυριαρχίας στην Ικαρία 17/7/1912 Εξέγερση και ανακήρυξη της Ελευθέρας Πολιτείας 17/11/1912 Κατάληψη από ελληνικά στρατεύματα 7/7/1913 Επίσημη προσάρτηση στην Ελλάδα

Για τους σημερινούς κατοίκους της Ικαρίας τα γεγονότα του 1912 αποτελούν ορόσημο: δηλώνουν την επιθυμία αυτοδιάθεσης των κοινοτήτων, αποτυπώνουν τοπικές ηγεσίες και συγκρούσεις και, ταυτόχρονα, εξηγούν ιστορικές επιλογές που οδήγησαν στην ένταξη του νησιού στο ελληνικό κράτος. Οι συζητήσεις για τον ρόλο του Αγίου Κηρύκου και του Ευδήλου στην τοπική διοίκηση και τα δίκτυα επιρροής αντανακλούν μια ιστορική συνέχεια που παραμένει ενεργή στην καθημερινότητα του νησιού.