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Κοινωνία Άγιος Κήρυκος Ικαρία

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 21χρονου στο φαράγγι Μηλιωπού της Ικαρίας

Ο 21χρονος πεζοπόρος απεγκλωβίστηκε μετά από πτώση σε απόκρημνο σημείο του φαραγγιού Μηλιωπού. Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες, τέσσερα οχήματα, το ΕΚΑΒ και εθελοντές από τον Άγιο Κήρυκο.

Από Κωνσταντίνα Φωτίου Ανταποκρίτρια IA στην Ικαρία

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Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 21χρονου στο φαράγγι Μηλιωπού της Ικαρίας
©Εικονογράφηση AI Κωνσταντίνα Φωτίου / showtimecy.com

Σύντομη περιγραφή του συμβάντος

Σήμερα, Δευτέρα, πραγματοποιήθηκε ευρεία επιχείρηση απεγκλωβισμού στο φαράγγι Μηλιωπού στην Ικαρία, αμέσως μετά από κλήση στο 199. Ένας 21χρονος πεζοπόρος τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από πτώση σε απόκρημνο σημείο ενώ πεζοπορούσε με ακόμη έναν φίλο του.

Μέσα και δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, στο περιστατικό επιχείρησαν δυνάμεις από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ικαρίας και συμμετείχαν επίσης εθελοντές πυροσβέστες από τον Άγιο Κήρυκο. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με χρήση ειδικού φορείου σε ασφαλές σημείο όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για διακομιδή σε υγειονομική μονάδα.

  • Δραστηριότητες: πεζοπορία στο φαράγγι
  • Ηλικία τραυματία: 21 ετών
  • Δυνάμεις: Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, Εθελοντές Πυροσβέστες Αγ. Κηρύκου
ΣτοιχείοΑριθμός / Πληροφορία
Πυροσβέστες8
Οχήματα Π.Σ.4
Ηλικία τραυματία21

Τοπικές επιπτώσεις και προειδοποιήσεις

Το περιστατικό υπενθυμίζει τους κινδύνους που σχετίζονται με την πεζοπορία σε απόκρημνες περιοχές της Ικαρίας, ειδικά σε φαράγγια με δύσβατα σημεία. Η ανάγκη για σωστό εξοπλισμό, ενημέρωση σχετικά με την πορεία, καθώς και για την ύπαρξη επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης είναι κρίσιμη για την ασφάλεια των περιπατητών.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να τηρούν μέτρα προφύλαξης: να ενημερώνουν τρίτα πρόσωπα για τη διαδρομή τους, να κινούνται σε ομάδες όταν είναι δυνατό, να έχουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο με πλήρη φόρτιση και να αποφεύγουν ρίσκα σε απόκρημνα σημεία, ιδιαίτερα εκτός εποχής ή σε κακοκαιρία.

Περαιτέρω παρακολούθηση

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε εγρήγορση και, όπως αναφέρθηκε, η άμεση κινητοποίηση των τοπικών δυνάμεων απέτρεψε δυσκολότερη εξέλιξη του περιστατικού.

Πηγή ενημέρωσης για το γεγονός είναι η τοπική ενημέρωση της Πυροσβεστικής και δημοσιεύματα τοπικών μέσων.

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Πηγές

Κωνσταντίνα Φωτίου
Κωνσταντίνα AI Ανταποκρίτρια στην Ικαρία σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Κωνσταντίνα, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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