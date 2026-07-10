Γεωργία ακριβείας στο Παγγαίο: σάρωση από αέρος σε 35.000 στρέμματα για τους παραγωγούς

Στην περιοχή των Ελευθερών υλοποιείται πρόγραμμα τηλεπισκόπησης που καταγράφει με λεπτομέρεια την κατάσταση των καλλιεργειών σε δεκάδες χιλιάδες στρέμματα και θα παρέχει δωρεάν δεδομένα στους αγρότες μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Κίνηση προς ψηφιακή διαχείριση των καλλιεργειών

Στις Ελευθερές του Δήμου Παγγαίου προχωρά ένα καινοτόμο πρόγραμμα παρακολούθησης αγροτικών εκτάσεων που στοχεύει να μεταφέρει σύγχρονες μεθόδους γεωργίας ακριβείας στους τοπικούς παραγωγούς. Με πτήσεις καταγραφής συλλέχθηκαν πολυφασματικά δεδομένα από πάνω από 35.000 στρέμματα, τα οποία αναμένεται να αναλυθούν τις επόμενες ημέρες και να αποτυπώσουν την πραγματική κατάσταση των καλλιεργειών.

«πτήση πάνω από 35.000 στρέμματα πολυκαλλιεργειών στις Ελευθερές»

Η τεχνολογία που εφαρμόζεται επιτρέπει την αναγνώριση περιοχών όπου τα φυτά παρουσιάζουν στρες —για παράδειγμα από έλλειψη νερού ή διατροφικά ελλείμματα— αλλά και τον εντοπισμό προσβολών από ασθένειες, με ιδιαίτερη έμφαση στις αμπελοκαλλιέργειες και τις πιθανές προσβολές από περονόσπορο. Η ανάλυση των δορυφορικών και αεροπορικών καταγραφών θα δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για τον ρυθμό ανάπτυξης και την κατανομή προβλημάτων στο χωράφι.

Σημειώνεται ότι όλα τα αποτελέσματα θα ενσωματωθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα CropAlert.gr, η οποία πρόκειται να παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε παραγωγούς της περιοχής. Μέσω της πλατφόρμας οι αγρότες θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν ανά πάσα στιγμή την κατάσταση των εκτάσεών τους και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες πληροφορίες για τη διαχείριση νερού, θρέψης και ασθενειών.

Τι αλλάζει για τον τοπικό παραγωγό

Για τους καλλιεργητές της περιοχής, η πρακτική αξία των δεδομένων έγκειται σε τρεις άξονες:

Έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων σε συγκεκριμένα σημεία του χωραφιού, χωρίς να απαιτείται οπτικός έλεγχος όλης της επιφάνειας.

σε συγκεκριμένα σημεία του χωραφιού, χωρίς να απαιτείται οπτικός έλεγχος όλης της επιφάνειας. Ορθολογική διαχείριση πόρων —στοχευμένες παρεμβάσεις σε άρδευση και λίπανση αντί για ομοιόμορφη εφαρμογή.

—στοχευμένες παρεμβάσεις σε άρδευση και λίπανση αντί για ομοιόμορφη εφαρμογή. Πρόληψη εξάπλωσης ασθενειών, ειδικά σε αμπελώνες όπου ο περονόσπορος μπορεί να προκαλέσει σοβαρές απώλειες.

Η ομάδα που υλοποιεί την έρευνα έχει ήδη ανακοινώσει ότι την επόμενη εβδομάδα θα σαρωθούν επιπλέον 35.000 στρέμματα, με στόχο τη δημιουργία μιας σημαντικής βάσης δεδομένων παρακολούθησης καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή.

Περιοχή Σαρωθέντα στρέμματα Ελευθερές 35.000 Επόμενη φάση 35.000

Η δράση συνδέεται άμεσα με την ανάγκη για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της τοπικής γεωργίας frente σε μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες και αυξανόμενες απαιτήσεις αποδοτικότητας. Η πρόσβαση σε δωρεάν και άμεσα εφαρμόσιμα δεδομένα μειώνει το κόστος λήψης αποφάσεων και ρίσκο για τους παραγωγούς της περιοχής.

Για τους κατοίκους του Δήμου Παγγαίου η πρωτοβουλία σηματοδοτεί την είσοδο της τοπικής γεωργίας στη φάση της ψηφιακής παρακολούθησης, με απτές προεκτάσεις στη διατήρηση της παραγωγικότητας και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από αλόγιστες επεμβάσεις.