Η Φλώρινα φιλοξενεί το Αντάμωμα της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Παμμακεδονικών Ενώσεων

Στις 8 Αυγούστου 2026, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας θα διεξαχθεί η κεντρική εκδήλωση του Ανταμώματος με διεθνή εκπροσώπηση από την ομογένεια.

Διεθνής συνάντηση Μακεδόνων στην καρδιά της Φλώρινας

Η Φλώρινα θα αποτελέσει φέτος τον τόπο συνάντησης των Παμμακεδονικών οργανώσεων, καθώς έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026 και ώρα 17:00 η κεντρική εκδήλωση του Ανταμώματος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Παμμακεδονικών Ενώσεων. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας και αναμένεται να συγκεντρώσει εκπροσώπους από την Ελλάδα και την ομογένεια.

Σύμφωνα με την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, στη Φλώρινα θα βρεθούν οι πρόεδροι των Παμμακεδονικών Ομοσπονδιών από χώρες της διασποράς, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία και η Νότια Αφρική. Η διοργάνωση αποκτά έτσι διεθνή διάσταση και επισημαίνει τη διαχρονική σύνδεση του οργανωμένου Μακεδονικού Ελληνισμού με την τοπική κοινωνία.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Χατζηεφραιμίδης, Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας και Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το θέμα της ομιλίας του έχει καθοριστεί ως:

«Η αντίσταση των Ελλήνων κατά τον Μακεδονικό Αγώνα: Το διαχρονικό μήνυμα του Αγώνα»

Στην εκδήλωση θα απευθύνουν επίσης χαιρετισμούς εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Εκκλησίας, καθώς και οι πρόεδροι των Παμμακεδονικών Ομοσπονδιών. Ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας, Γεώργιος Κοσμίδης, υπογράφει την πρόσκληση προς το κοινό να παραστεί και να στηρίξει την πρωτοβουλία.

Για τη Φλώρινα η επιλογή της ως έδρας της κεντρικής εκδήλωσης έχει πολλαπλά επίπεδα σημασίας: λειτουργεί ως θεσμική αναγνώριση του ρόλου της περιοχής στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μακεδονίας, ενώ ταυτόχρονα φέρνει σε επαφή τοπικούς φορείς με εκπροσώπους της ομογένειας, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει δίκτυα συνεργασίας και προβολής.

Χώρες εκπροσώπησης: Ελλάδα, ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Νότια Αφρική.

Ελλάδα, ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Νότια Αφρική. Κεντρικός ομιλητής: Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Χατζηεφραιμίδης.

Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Χατζηεφραιμίδης. Τόπος και χρόνος: Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Δήμου Φλώρινας, 8/8/2026, 17:00.

Πρακτικά, οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την εκδήλωση θα πρέπει να σημειώσουν την ημερομηνία και την ώρα. Η διοργάνωση, λόγω της διεθνούς συμμετοχής, αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες από την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και την ομογένεια, με ό,τι αυτό σημαίνει για την τοπική κίνηση και την προβολή των πολιτιστικών δράσεων.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 8 Αυγούστου 2026 Ώρα 17:00 Τόπος Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, Δήμος Φλώρινας Κεντρικός ομιλητής Ειρηναίος Χατζηεφραιμίδης

Η παρουσία των εκπροσώπων της ομογένειας δίνει στην εκδήλωση χαρακτήρα πέραν της τοπικής γιορτής· αποτελεί ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ενεργοποίηση δεσμών μεταξύ των Μακεδόνων εντός και εκτός Ελλάδας. Η τοπική κοινότητα και οι φορείς έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν την εκδήλωση για την προβολή δράσεων που σχετίζονται με την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής.