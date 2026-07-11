Η Μολδαβία στο σταυροδρόμι Ρωσίας και ΕΕ: οι υβριδικές απειλές που δοκιμάζουν την ενσωμάτωση

Η γεωπολιτική σημασία της Μολδαβίας ανεβαίνει καθώς η ΕΕ προωθεί την ενταξιακή της πορεία και η Ρωσία αξιοποιεί υβριδικά μέσα — από χρηματοδοτήσεις και παραπληροφόρηση μέχρι την εκμετάλλευση της Υπερδνειστερίας — για να περιορίσει την ευρωπαϊκή διείσδυση.

Η Μολδαβία, παρά το μικρό μέγεθός της, έχει μεταβληθεί σε κρίσιμο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ρωσικής στρατηγικής επιρροής. Σύμφωνα με ανάλυση του Geopolitical Monitor, πέρα από τα ζητήματα ενέργειας, η πλέον επικίνδυνη πρόκληση για το Κισινάου προέρχεται από ένα πλέγμα υβριδικών επιχειρήσεων που περιλαμβάνει κυβερνοεπιθέσεις, μη διαφανείς χρηματοδοτήσεις πολιτικών δυνάμεων, αγορές ψήφων και οργανωμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης.

Η σημασία της Μολδαβίας ενισχύθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η χώρα υπέβαλε αίτηση ένταξης στην ΕΕ τον Μάρτιο του 2022, απέκτησε καθεστώς υποψήφιας χώρας λίγους μήνες μετά και ξεκίνησε επίσημα ενταξιακές διαπραγματεύσεις τον Ιούνιο του 2024. Τον Ιούνιο του 2026 άνοιξε το πρώτο διαπραγματευτικό κεφάλαιο, με αντικείμενο το κράτος δικαίου, τους δημοκρατικούς θεσμούς, τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και τα οικονομικά κριτήρια — ένα κρίσιμο βήμα από τις δεσμεύσεις προς την ουσιαστική εφαρμογή μεταρρυθμίσεων.

Η στρατηγική διάσταση της ρωσικής πολιτικής

Η Μόσχα δεν αντιμετωπίζει πλέον τη Μολδαβία ως μεμονωμένο πρόβλημα αλλά ως κομμάτι του ευρύτερου μετασοβιετικού χώρου που πρέπει να διατηρήσει υπό επιρροή. Αντί για άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση, χρησιμοποιεί εργαλεία που προκαλούν αποσταθεροποίηση εσωτερικά και αυξάνουν το πολιτικό κόστος για τους προσανατολισμούς προς την Ευρώπη. Η Υπερδνειστερία, η αποσχισθείσα περιοχή στα ανατολικά, παραμένει κομβικός παράγων, δεδομένου ότι λειτουργεί έξω από τον έλεγχο του Κισινάου από το 1992 και προσαυξάνει την ευαλωτότητα της χώρας.

Το διακύβευμα για την ΕΕ υπερβαίνει την τυπική ενταξιακή διαδικασία: πρόκειται για το κατά πόσον ένα μετασοβιετικό κράτος μπορεί να ενσωματωθεί στον ευρωπαϊκό πολιτικό και θεσμικό χώρο όταν παράλληλα διατηρούνται ενεργές μηχανές ρωσικής επιρροής. Μια επιτυχής ένταξη της Μολδαβίας θα λειτουργήσει ως προηγούμενο για την ευρύτερη περιοχή, με σημαντικές επιπτώσεις στην ισορροπία δύναμης στην πρώην Σοβιετική Ένωση.

Κύρια εργαλεία ρωσικής επιρροής : κυβερνοεπιθέσεις, παραπληροφόρηση, αδιαφανής χρηματοδότηση πολιτικών δυνάμεων, εκμετάλλευση κοινωνικών διαιρέσεων.

: κυβερνοεπιθέσεις, παραπληροφόρηση, αδιαφανής χρηματοδότηση πολιτικών δυνάμεων, εκμετάλλευση κοινωνικών διαιρέσεων. Ευρωπαϊκή απάντηση : ενταξιακή διαδικασία, εστίαση σε κράτος δικαίου και δημόσια διοίκηση ως όροι σταθερότητας.

: ενταξιακή διαδικασία, εστίαση σε κράτος δικαίου και δημόσια διοίκηση ως όροι σταθερότητας. Κρίσιμος παράγων: Υπερδνειστερία, που παραμένει σημείο έντασης και αβεβαιότητας.

Σημαντικά ορόσημα

Χρονικό σημείο Εξέλιξη Μάρτιος 2022 Υποβολή αίτησης ένταξης στην ΕΕ 2022 (αργότερα) Καθεστώς υποψήφιας χώρας Ιούνιος 2024 Έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων Ιούνιος 2026 Άνοιγμα πρώτου κεφαλαίου: κράτος δικαίου και θεσμοί

Οι εξελίξεις στη Μολδαβία θέτουν διλήμματα για την ευρωπαϊκή στρατηγική: πώς να στηριχθεί η ενταξιακή πορεία χωρίς να εκτεθεί η χώρα σε διογκούμενες υβριδικές απειλές; Ποιες πολιτικές και τεχνικές παρεμβάσεις θα θωρακίσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες και θα περιορίσουν τον χώρο δράσης των εξωτερικών παρεμβάσεων; Η απάντηση θα απαιτήσει συντονισμό της ΕΕ, ενίσχυση ανθεκτικότητας στους θεσμούς και προσεκτική διαχείριση του ευαίσθητου ζητήματος της Υπερδνειστερίας.

Σε ευρύτερο επίπεδο, η περίπτωση της Μολδαβίας αναδεικνύει ότι η μετάβαση ενός μετασοβιετικού κράτους προς την Ευρώπη δεν είναι απλώς τεχνοκρατική διαδικασία αλλά πολιτική αναμέτρηση με διεθνείς επιπτώσεις. Η πορεία των διαπραγματεύσεων και η αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων θα καθορίσουν κατά πόσο το Κισινάου θα καταφέρει να αντισταθμίσει τα εξωτερικά μέσα πίεσης και να εδραιώσει έναν σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισμό.