Η Πρέβεζα γίνεται για τρεις μέρες πρωτεύουσα του 3x3: 101 ομάδες και δωρεάν αγώνες

Το 15ο Τουρνουά Μπάσκετ 3x3 ανοίγει τις πύλες του στα γήπεδα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και φέρνει στην πόλη πάνω από εκατό ομάδες σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.

Έναρξη και σημασία της διοργάνωσης

Από αύριο ξεκινά στην Πρέβεζα το 15ο Τουρνουά Μπάσκετ 3x3, που φέρνει στο Δημοτικό Κολυμβητήριο και συγκεκριμένα στα γήπεδα «Στάθης Παρούσης» εκατοντάδες αθλητές και αθλήτριες. Η διοργάνωση, υπό την αιγίδα του Σ.Κ. Νικόπολη Πρέβεζας με συνδιοργανωτές την ThePlayBookEvents και τον Δήμο Πρέβεζας, καταγράφει ρεκόρ συμμετοχών: οι δηλώσεις έφτασαν τις 101 ομάδες σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.

Το γεγονός αναδεικνύει την Πρέβεζα ως σημείο συνάντησης του ελληνικού street basketball, προσελκύοντας τόσο τοπικά όσο και εκτός νομού σχήματα. Στους δρόμους γύρω από το Κολυμβητήριο και στα ίδια τα γήπεδα αναμένεται αυξημένη κίνηση θεατών και συμμετεχόντων για τρεις ημέρες.

Πρακτικά για κατοίκους και επισκέπτες

Διάρκεια: 17–19 Ιουλίου

Τοποθεσία: Γήπεδα «Στάθης Παρούσης», Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας

Ώρες αγώνων: ξεκινούν καθημερινά μετά τις 18:00

Είσοδος για το κοινό: ελεύθερη

Οι κάτοικοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους πιθανή αύξηση κυκλοφορίας γύρω από το κολυμβητήριο τις απογευματινές και βραδινές ώρες, καθώς και την ανάγκη στάθμευσης. Οι τοπικές επιχειρήσεις εστίασης και λιανικού εμπορίου πιθανώς θα δουν αυξημένη επισκεψιμότητα κατά τη διάρκεια του τριημέρου.

Αντίκτυπος και προοπτικές

Η φετινή υψηλή συμμετοχή υπογραμμίζει τη δυναμική του θεσμού και ενισχύει την εικόνα της πόλης ως τόπου διεξαγωγής αθλητικών εκδηλώσεων. Τέτοιου είδους διοργανώσεις συντελούν στην κινητοποίηση νεαρών αθλητών, στην ενίσχυση της τοπικής κοινωνικής ζωής και στη δημιουργία τουριστικού ενδιαφέροντος εκτός αιχμής.

Ημέρα Δραστηριότητα 17/7 Τελετή έναρξης και πρώτοι αγώνες μετά τις 18:00 18/7 Πλήρες πρόγραμμα αγώνων 19/7 Ημιτελικοί και τελικοί, απονομές

Για το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων οι διοργανωτές έχουν δημοσιεύσει το πρόγραμμα σε εξειδικευμένη πλατφόρμα αγώνων. Οι φίλοι του μπάσκετ και οι οικογένειες μπορούν να παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις χωρίς κόστος εισόδου, μία δυνατότητα που ενισχύει την προσβασιμότητα του αθλήματος στην τοπική κοινωνία.

Η παρουσία τόσων ομάδων δίνει επίσης ευκαιρίες για τοπική προβολή σε χορηγούς και για συνεργασίες με σχολές αθλητισμού. Η διοργάνωση αναμένεται να ολοκληρωθεί με στιγμές υψηλού ανταγωνισμού και θεαματικού μπάσκετ δρόμου, επιβεβαιώνοντας την Πρέβεζα ως ένα σταθερό σταθμό στο εθνικό καλεντάρι του 3x3.