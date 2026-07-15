Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση οδοφωτισμού στην Ήπειρο — ευκαιρίες για έργα στην Πρέβεζα

Παραδόθηκε στο επόμενο στάδιο λειτουργίας το έργο αναβάθμισης του οδοφωτισμού στην Ήπειρο, με 8.678 νέα φωτιστικά LED και σύστημα τηλεδιαχείρισης. Στη συζήτηση αναφέρθηκε το ενδεχόμενο φοιτητικής εστίας και Μουσικού Σχολείου στην Πρέβεζα μέσω ΣΔΙΤ.

Παραδόθηκε σε λειτουργία το έργο και μπαίνει σε φάση υπηρεσιών

Τo έργο «Αναβάθμιση οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου» εισήλθε επισήμως στο στάδιο παροχής υπηρεσιών μετά την ολοκλήρωση της κατασκευαστικής φάσης. Η σύμβαση, που έχει υπογραφεί στο πλαίσιο του Ειδικού Ενεργειακού Προγράμματος ΣΔΙΤ του Υπουργείου Οικονομικών, προβλέπει τη λειτουργία και συντήρηση του αναβαθμισμένου δικτύου για το σύνολο της διάρκειάς της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του έργου, εγκαταστάθηκαν 8.678 φωτιστικά νέας τεχνολογίας LED υψηλής ενεργειακής απόδοσης, ενώ έχει τεθεί σε λειτουργία ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιαχείρισης και τηλεελέγχου που επιτρέπει άμεση ανίχνευση και αποκατάσταση βλαβών.

«η διαφορά στην κατανάλωση της ενέργειας είναι πολύ μεγάλη και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό .»

Η σύμβαση έχει ημερομηνία υπογραφής 29 Νοεμβρίου 2024 και διάρκεια 16 έτη. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής πλέον μπαίνουν σε εφαρμογή οι προβλεπόμενες υπηρεσίες λειτουργίας, συντήρησης και τηλεδιαχείρισης του οδοφωτισμού.

Οφέλη για την καθημερινότητα και την ασφάλεια

Η εγκατάσταση φωτιστικών LED και το σύστημα τηλεελέγχου στοχεύουν σε μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και σε βελτίωση της οδικής ασφάλειας, ειδικά σε σημεία του εθνικού και επαρχιακού δικτύου όπου ο επαρκής φωτισμός είναι κρίσιμος για τη μείωση ατυχημάτων. Η δυνατότητα άμεσης εντοπισμού βλαβών αναμένεται να περιορίσει τον χρόνο αποκατάστασης και τα σχετιζόμενα προβλήματα σκοτεινών τμημάτων του δικτύου.

Ενεργειακό όφελος : σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας μέσω φωτιστικών LED.

: σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας μέσω φωτιστικών LED. Λειτουργικό όφελος : τηλεδιαχείριση και άμεση ανίχνευση βλαβών.

: τηλεδιαχείριση και άμεση ανίχνευση βλαβών. Ασφάλεια: ενίσχυση φωτισμού σε οδικά τμήματα, θετική επίδραση στην οδική ασφάλεια.

Προεκτάσεις για την Πρέβεζα — πρόταση για ΣΔΙΤ σε τοπικά έργα

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη, με εκπροσώπους των φορέων που συνεργάζονται στο πρόγραμμα ΣΔΙΤ, συζητήθηκαν και επιπλέον παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με παρόμοιο χρηματοδοτικό και συμβατικό σχήμα. Αναφέρθηκαν συγκεκριμένα η δυνατότητα κατασκευής φοιτητικών εστιών σε Άρτα και Πρέβεζα καθώς και η ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων, με σχετική αναφορά στο Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας.

Για την Πρέβεζα, μια τέτοια εξέλιξη θα είχε πολλαπλά οφέλη: κάλυψη στεγαστικών αναγκών φοιτητών, ενίσχυση εκπαιδευτικής υποδομής και δημιουργία μόνιμων και εποχιακών θέσεων εργασίας κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων. Η αξιοποίηση του μηχανισμού ΣΔΙΤ θα απαιτήσει ωστόσο περαιτέρω μελέτες σκοπιμότητας και συμφωνίες με ιδιώτες επενδυτές.

Στοιχείο Τιμή Φωτιστικά LED 8.678 Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης 29/11/2024 Διάρκεια σύμβασης 16 έτη

Η μετάβαση σε σύγχρονο φωτισμό και σε ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης αποτελεί μέρος ευρύτερης πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης υποδομών. Για τους κατοίκους της Πρέβεζας, η εφαρμογή του έργου σημαίνει πιθανή μείωση κόστους λειτουργίας των δημόσιων χώρων, καλύτερο φωτισμό σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και γρηγορότερη αποκατάσταση βλαβών. Ταυτόχρονα, η αναφορά σε φοιτητικές εστίες και σχολικά κτίρια αφήνει ανοικτό παράθυρο για νέα έργα που αφορούν άμεσα την τοπική κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Η Περιφέρεια Ηπείρου και οι εμπλεκόμενοι φορείς καλούνται στο επόμενο διάστημα να δημοσιοποιήσουν λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας, τα κριτήρια προτεραιοποίησης των παρεμβάσεων και τυχόν χρεώσεις ή οφέλη για τους δήμους και τους πολίτες.