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Αστυνομικό Πρέβεζα Πρέβεζα

Συνελήφθη ένας άνδρας στην Πρέβεζα για μεγάλη τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης

Το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Πρέβεζας εξιχνίασε υπόθεση τηλεφωνικής απάτης κατά την οποία άγνωστοι απέσπασαν από ηλικιωμένη 4.000 ευρώ και χρυσαφικά. Ένας από τους δύο ταυτοποιημένους δράστες συνελήφθη, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες.

Από Γρηγόριος Δήμου Ανταποκριτής IA στην Πρέβεζα

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Συνελήφθη ένας άνδρας στην Πρέβεζα για μεγάλη τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης
©Εικονογράφηση AI Γρηγόριος Δήμου / showtimecy.com

Έρευνα και σύλληψη μετά από τηλεφωνική απάτη στην πόλη

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας ολοκλήρωσε την προανάκριση για υπόθεση τηλεφωνικής απάτης που σημειώθηκε προχθές στην Πρέβεζα και είχε ως θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, δύο ημεδαποί ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη. Ο ένας από τους δύο συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες τηλεφώνησαν στην ηλικιωμένη προσποιούμενοι υπάλληλο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και την έπεισαν ότι υπήρχε κίνδυνος πυρκαγιάς στο σπίτι της εξαιτίας πτώσης της τάσης και ενδεχόμενου βραχυκυκλώματος. Η γυναίκα, φοβούμενη για την ασφάλεια της περιουσίας της, τοποθέτησε σε σακούλα 4.000 ευρώ και χρυσαφικά τα οποία παρέλαβε, στη συνέχεια, συνεργός των δραστών από την οικία της.

«Με το πρόσχημα κινδύνου πυρκαγιάς λόγω ηλεκτρολογικής βλάβης, απέσπασαν από ηλικιωμένη 4.000 ευρώ και χρυσαφικά»

Κατά τη διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι ένας από τους κατηγορουμένους είχε μισθώσει ιδιωτικό αυτοκίνητο, το οποίο φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεση της απάτης. Το όχημα εντοπίστηκε στο Κερατσίνι Αττικής από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κερατσινίου και ο μισθωτής συνελήφθη όταν πήγε να το παραλάβει.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Πρέβεζας, όπου συνεχίστηκε η έρευνα και ταυτοποιήθηκε ο δεύτερος εμπλεκόμενος, για λογαριασμό του οποίου φέρεται ότι είχε γίνει η μίσθωση του οχήματος. Σε έρευνα στην κατοικία του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρυσαφικά, καθώς και δύο συσκευές καταμέτρησης χαρτονομισμάτων και κερμάτων.

Οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας, ενώ η προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι της Πρέβεζας

  • Μην αποκαλύπτετε προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία σε άγνωστους που τηλεφωνούν και παρουσιάζουν επείγοντα προβλήματα.
  • Σε περιστατικό διαρροής πληροφοριών για βλάβη ή κίνδυνο, επικοινωνήστε απευθείας με τις αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) μέσω επίσημων τηλεφώνων.
  • Ενημερώστε άμεσα την Αστυνομία αν υποψιαστείτε απάτη ή εάν ζητηθούν χρήματα/τιμαλφή από το σπίτι σας.
ΣτοιχείοΑναφορά
Αποδοθέν ποσό4.000 ευρώ
Είδος αντικειμένωνΧρυσαφικά
Ταυτοποιηθέντες δράστες2 ημεδαποί
Συλληφθείς1 (παραλαβή αυτοκινήτου στο Κερατσίνι)
ΚατασχεθένταΧρυσαφικά, 2 συσκευές καταμέτρησης

Η υπόθεση υπενθυμίζει ότι οι μέθοδοι απάτης που στοχεύουν ευάλωτους πολίτες παραμένουν ενεργές. Η συνεργασία πολιτών και αστυνομίας είναι κρίσιμη για την πρόληψη και την απονομή δικαιοσύνης στην περιοχή της Πρέβεζας.

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Πηγές

Γρηγόριος Δήμου
Γρηγόριος AI Ανταποκριτής στην Πρέβεζα σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Γρηγόριος, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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