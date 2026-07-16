Πρέβεζα: Δωρεάν προβολές ταινιών από την ΚΝΕ στο αμφιθέατρο του Πυροβολικού

Το Τομεακό Συμβούλιο της ΚΝΕ Πρέβεζας διοργανώνει δύο βραδιές κινηματογράφου στο αμφιθέατρο του Πυροβολικού, ενόψει του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή», με ελεύθερη είσοδο και κάλεσμα σε νεολαία και εργαζόμενους.

Προγραμματισμένες προβολές και τόπος

Το Τομεακό Συμβούλιο της ΚΝΕ Πρέβεζας ανακοίνωσε δύο προβολές στο αμφιθέατρο του Πυροβολικού, με ώρα έναρξης 21:00. Οι βραδιές είναι προγραμματισμένες για την Παρασκευή 17 Ιουλίου και την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, στοιχείο που καθιστά τις προβολές προσβάσιμες για μαθητές, φοιτητές, νέους εργαζόμενους και το ευρύ κοινό της πόλης.

Οι ταινίες που θα προβληθούν είναι:

Παρασκευή 17 Ιουλίου : «Το τελευταίο σημείωμα» (Παντελής Βούλγαρης)

: «Το τελευταίο σημείωμα» (Παντελής Βούλγαρης) Τετάρτη 22 Ιουλίου: «Ο άνεμος χορεύει το κριθάρι» (Ken Loach)

Ημερομηνία Ταινία Σκηνοθέτης 17/7 Το τελευταίο σημείωμα Παντελής Βούλγαρης 22/7 Ο άνεμος χορεύει το κριθάρι Ken Loach

Σύνδεση με το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητής»

Οι προβολές εντάσσονται στις εκδηλώσεις που προετοιμάζουν το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Πρέβεζα στις 24-25 Ιουλίου στο Δημοτικό Κηποθέατρο «Γ. Ρίτσος». Το φεστιβάλ χαρακτηρίζεται ως σταθερή πολιτιστική και πολιτική διοργάνωση με μακρά παράδοση, που στοχεύει στην προσέλκυση νεολαίας και ευρύτερου κοινού.

«Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα ... ξέρει να σκέφτεται!»

Το σύνθημα του φεστιβάλ, με αναφορές σε ιδεολογικά ζητήματα και ιστορικές αναφορές, συνοδεύεται από αναφορές στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ) και σε γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας, στοιχεία που θα συνοδεύσουν και τις εκδηλώσεις στην πόλη. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για ανάγκες πρόσβασης στον πολιτισμό και την αναψυχή, αλλά και για επιδιώξεις ευρύτερου ιδεολογικού περιεχομένου.

Για τους κατοίκους της Πρέβεζας, οι προβολές αποτελούν μια ευκαιρία πρόσβασης σε κινηματογραφικό περιεχόμενο χωρίς οικονομικό εμπόδιο και μια προδημοσίευση της επερχόμενης διημέρου εκδηλώσεων στο Δημοτικό Κηποθέατρο. Ειδικά για μαθητές και φοιτητές, η ελεύθερη είσοδος μειώνει τα εμπόδια συμμετοχής σε πολιτιστικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Κάτοικοι και ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τις δύο προβολές στο αμφιθέατρο του Πυροβολικού την προαναφερθείσα ώρα, ενώ το φεστιβάλ στις 24-25 Ιουλίου θα δώσει περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής, προβληματισμού και πολιτιστικών δράσεων στην πόλη.