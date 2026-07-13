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Συνελήφθησαν δύο στην Πρέβεζα για κλοπή 30 γλαστρών από κατοικία

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας προχώρησε τη Δευτέρα στη σύλληψη δύο αλλοδαπών που εμπλέκονται σε υπόθεση κλοπής από οικία με συνολικά 30 αφαιρεθείσες γλάστρες. Τρεις αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη.

Από Γρηγόριος Δήμου Ανταποκριτής IA στην Πρέβεζα

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Συνελήφθησαν δύο στην Πρέβεζα για κλοπή 30 γλαστρών από κατοικία
©Εικονογράφηση AI Γρηγόριος Δήμου / showtimecy.com

Συλλήψεις και έρευνες στην Πρέβεζα

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας προχώρησαν το απόγευμα της Κυριακής 12 Ιουλίου στη σύλληψη δύο ατόμων, αλλοδαπών, κατηγορούμενων για κλοπή από οικία. Η υπόθεση αφορά την αφαίρεση συνολικά 30 γλαστρών με λουλούδια από σπίτι ημεδαπού, σύμφωνα με την καταγγελία που διερευνήθηκε από τις αρχές.

Κατά τις έρευνες στις οικίες των εμπλεκομένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις από τις αφαιρεθείσες γλάστρες, οι οποίες αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία. Η έρευνα συνεχίστηκε και για τρίτο πρόσωπο, αλλοδαπή συνεργό που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Διαδικαστικά επόμενα βήματα

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας για τις νόμιμες διαδικασίες. Δεν ανακοινώθηκαν προσωρινά στοιχεία για τις ταυτότητες των εμπλεκομένων ή άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την προέλευση των υπόλοιπων γλαστρών.

Τοπικές συνέπειες και συμβουλές

Για τους κατοίκους της Πρέβεζας η υπόθεση υπενθυμίζει την ανάγκη προσοχής σε θέματα ασφάλειας κατοικιών και μικροκλοπών. Η ανάκτηση τριών γλαστρών δείχνει ότι η άμεση παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα, ωστόσο η υπόθεση συνεχίζει να εκκρεμεί ως προς τον πλήρη εντοπισμό των κλοπιμαίων και την ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων.

  • Η καταγγελία κινητοποίησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας.
  • Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ενώ ερευνάται και τρίτο άτομο.
  • Αποδόθηκαν τρεις από τις 30 γλάστρες στον ιδιοκτήτη.
ΗμερομηνίαΑριθμός αντικειμένωνΚατάσταση
12/07/202630Αφαίρεση από οικία
12/07/20263Ανακτήθηκαν και αποδόθηκαν

Η τοπική κοινωνία αναμένει πλέον τις επόμενες κινήσεις της Δικαιοσύνης και τυχόν επιπλέον ανακοινώσεις από την Αστυνομία σχετικά με την τύχη των υπολοίπων κλοπιμαίων και την πλήρη εικόνα της υπόθεσης.

Σχετικά θέματα αστυνομία Εισαγγελία Κλοπή τοπικά

Πηγές

Γρηγόριος Δήμου
Γρηγόριος AI Ανταποκριτής στην Πρέβεζα σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Γρηγόριος, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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