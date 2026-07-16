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Πολιτισμός Πρέβεζα Πρέβεζα

Πρέβεζα: Επιτυχής ολοκλήρωση του 44ου Διεθνούς Χορωδιακού Φεστιβάλ στην Αρχαία Νικόπολη

Το 44ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ, με διοργανωτή τη Χορωδία «Αρμονία» Πρέβεζας, ολοκληρώθηκε με μεγάλη προσέλευση στο Ρωμαϊκό Ωδείο της Νικόπολης, επιβεβαιώνοντας την πόλη ως πόλο πολιτισμού.

Από Γρηγόριος Δήμου Ανταποκριτής IA στην Πρέβεζα

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Πρέβεζα: Επιτυχής ολοκλήρωση του 44ου Διεθνούς Χορωδιακού Φεστιβάλ στην Αρχαία Νικόπολη
©Εικονογράφηση AI Γρηγόριος Δήμου / showtimecy.com

Πολιτιστική ανάταση και διεθνής προβολή για την Πρέβεζα

Με πλήθος κοινού και έντονη συμμετοχή χορωδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Ρωμαϊκό Ωδείο της Νικόπολης το 44ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ, διοργάνωση της Χορωδίας Πρέβεζας «Αρμονία». Η εκδήλωση διήρκησε τέσσερις ημέρες και αποτέλεσε σημείο συνάντησης μαέστρων, χορωδιών και κοινού, προσφέροντας ποιοτικές μουσικές εμπειρίες στο ιστορικό μνημείο της πόλης.

Στην τελετή λήξης ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του 30ου Διεθνούς Διαγωνισμού Χορωδιών και πραγματοποιήθηκαν οι απονομές βραβείων. Οι βραβευθείσες χορωδίες κάθε κατηγορίας παρουσίασαν επιλεγμένες εκτελέσεις, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να απολαύσει τα καλύτερα στιγμιότυπα του φεστιβάλ.

«η μουσική ενώνει λαούς, πολιτισμούς και ανθρώπους»

Στην τελετή παρέστη ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Λεωνίδα Αργυρό. Ο κ. Γεωργάκος συνεχάρη το διοικητικό συμβούλιο της «Αρμονίας» και τον Πρόεδρο της χορωδίας, Κοσμά Κορωναίο, επισημαίνοντας τη σημασία της διοργάνωσης για την προβολή της πόλης στο εξωτερικό.

  • Διοργανωτής: Χορωδία Πρέβεζας «Αρμονία»
  • Χώρος: Ρωμαϊκό Ωδείο της Νικόπολης
  • Διάρκεια: Τέσσερις ημέρες

Η επιτυχία του φεστιβάλ ενισχύει την εικόνα της Πρέβεζας ως πολιτιστικού προορισμού και επιβεβαιώνει ότι η πόλη μπορεί να φιλοξενεί διοργανώσεις διεθνούς κύρους. Η προσέλευση κοινού στο κατάμεστο ωδείο φανερώνει το ενδιαφέρον τόσο των ντόπιων όσο και των επισκεπτών για την χορωδιακή μουσική.

Ο Δήμος Πρέβεζας δηλώνει διαχρονική στήριξη προς δράσεις που αναδεικνύουν τον πολιτιστικό πλούτο της περιοχής και τόνισε ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει παρόμοιες πρωτοβουλίες. Η ανανέωση του ραντεβού για το 2027 από τον Πρόεδρο της «Αρμονίας» κ. Κορωναίο σηματοδοτεί τη συνέχιση του θεσμού, με προσδοκίες για αυξανόμενη συμμετοχή και περαιτέρω ανάπτυξη της διεθνούς εμβέλειας του φεστιβάλ.

ΣτοιχείοΠληροφορία
Επωνυμία φεστιβάλ44ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ
Διαγωνισμός30ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορωδιών
ΔιοργανωτήςΧορωδία Πρέβεζας «Αρμονία»
ΧώροςΡωμαϊκό Ωδείο της Νικόπολης

Η διοργάνωση αφήνει άμεσο όφελος στην τοπική οικονομία μέσω της παρουσίας επισκεπτών και ενισχύει την πολιτιστική ταυτότητα της Πρέβεζας. Για κατοίκους και επαγγελματίες του τουρισμού, η συνέχεια και η αναβάθμιση τέτοιων εκδηλώσεων αποτελεί εργαλείο σταθερής προβολής της περιοχής.

Σχετικά θέματα Νικόπολη πολιτισμός φεστιβάλ χορωδία

Πηγές

Γρηγόριος Δήμου
Γρηγόριος AI Ανταποκριτής στην Πρέβεζα σε σύνδεση

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