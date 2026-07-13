Ολοκληρώθηκε η νέα είσοδος της Πρέβεζας: βελτίωση προσβασιμότητας και στήριξη στην ανάδειξη της Νικόπολης

Ο Δήμος Πρέβεζας ανακοίνωσε την παράδοση της νέας εισόδου της πόλης, έργο που ενισχύει την οδική ασφάλεια, διευκολύνει την πρόσβαση και υποστηρίζει τις προσπάθειες ανάδειξης της Αρχαίας Νικόπολης σε πλαίσιο υποψηφιότητας για την UNESCO.

Νέα είσοδος παραδόθηκε — τι αλλάζει για την πόλη

Παραδόθηκε προς χρήση η νέα είσοδος της Πρέβεζας, ένα έργο υποδομής που προορίζεται να αλλάξει την εικόνα της πόλης και να βελτιώσει την καθημερινότητα των διερχόμενων και των μόνιμων κατοίκων. Η ολοκλήρωσή του αναδεικνύεται ως σημαντική παρέμβαση τόσο για την οδική ασφάλεια όσο και για την πρόσβαση στην περιοχή.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας, Νίκος Γεωργάκος, τόνισε ότι το έργο συμβάλλει παράλληλα στην προστασία και στην ανάδειξη της Αρχαίας Νικόπολης, σε μια περίοδο κατά την οποία προωθείται η προσπάθεια για την ένταξή της στον κατάλογο της UNESCO.

“η συνεργασία του Δήμου Πρέβεζας με την Περιφέρεια Ηπείρου κατά τη διάρκεια των δύο θητειών μου στη θέση του Δημάρχου έχει αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα.”

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται η συμβολή της Περιφέρειας Ηπείρου και συγκεκριμένα του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχριμάνη και του Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας Στράτου Ιωάννου, οι οποίοι αναφέρονται από τον Δήμο ως καθοριστικοί για την ολοκλήρωση του έργου.

Συνεργασία και αποτύπωμα στα έργα της περιοχής

Η παράδοση της εισόδου εντάσσεται σε ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων που υλοποιούνται στην περιοχή μέσω συνεργασίας Δήμου και Περιφέρειας. Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε σειρά άλλων έργων που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη και που, όπως υποστηρίζεται, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την ανάπτυξη του τόπου.

Νέα είσοδος πόλης: βελτιωμένη προσβασιμότητα και αυξημένη οδική ασφάλεια

Προστασία και ανάδειξη Αρχαίας Νικόπολης ενόψει διεθνών προσπαθειών προβολής

Συνέργειες Δήμου–Περιφέρειας που υλοποιούν εκπαιδευτικά, τουριστικά και οδικά έργα

Για τους κατοίκους της Πρέβεζας η νέα είσοδος σηματοδοτεί άμεσες αλλαγές: ομαλότερη προσέγγιση στην πόλη, μείωση κινδύνων σε σημεία εισόδου και καλύτερη διασύνδεση με τα αρχαιολογικά και τουριστικά σημεία ενδιαφέροντος.

Προοπτικές και τοπικές συνέργειες

Η έμφαση στην κοινή δράση Δήμου και Περιφέρειας επαναλαμβάνεται ως βασική παράμετρος για την ολοκλήρωση τέτοιων παρεμβάσεων. Σύμφωνα με την παρουσίαση των αρμοδίων, η σύμπραξη αυτή έχει ήδη αποδώσει σε έργα όπως σχολικές εγκαταστάσεις, λιμενικά έργα, θερμές πηγές και ποδηλατόδρομοι.

Τύπος έργου Σκοπός Νέα είσοδος Βελτίωση προσβασιμότητας και οδικής ασφάλειας Ανάδειξη Αρχαίας Νικόπολης Προβολή πολιτιστικής κληρονομιάς, υποψηφιότητα UNESCO

Η ολοκλήρωση της εισόδου αποτελεί ένα πρακτικό βήμα που ενισχύει την εικόνα της Πρέβεζας ως πόλης με αναπτυξιακές προτεραιότητες, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τις προσπάθειες προβολής της τοπικής ιστορίας και κληρονομιάς. Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, οι άμεσες επιπτώσεις αφορούν την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο και την ευκολότερη πρόσβαση στα σημεία ενδιαφέροντος.

Στο επόμενο διάστημα αναμένονται λεπτομέρειες για την τελική παραλαβή, τη διαχείριση της εισόδου και τις συμπληρωματικές παρεμβάσεις που θα συνοδεύσουν το έργο, όπως η σήμανση και η διαμόρφωση των πρανών, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το αναπτυξιακό του δυναμικό.