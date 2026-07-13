Κάλεσμα για σπουδές στην Πρέβεζα: ο δήμος ενισχύει την πανεπιστημιακή παρουσία

Ο δήμαρχος Πρέβεζας απευθύνει έκκληση στους υποψηφίους να επιλέξουν το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην πόλη και υπενθυμίζει πρωτοβουλίες για φοιτητική μέριμνα και ενίσχυση της τοπικής πανεπιστημιακής παρουσίας.

Προς τους υποψηφίους: επιλέξτε το τμήμα στην Πρέβεζα

Με αφορμή την περίοδο συμπλήρωσης μηχανογραφικών, ο δήμος Πρέβεζας καλεί τους υποψηφίους να γνωρίσουν και να εξετάσουν σοβαρά την επιλογή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που λειτουργεί στην πόλη. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια διατήρησης και περαιτέρω ενίσχυσης της ακαδημαϊκής παρουσίας στην περιοχή, παράλληλα με ενέργειες που στοχεύουν στη βελτίωση των όρων διαβίωσης των φοιτητών.

“Η Πρέβεζα είναι μια πόλη μοναδική μια πόλη με θάλασσα, πολιτισμό, ιστορία , ασφάλεια και ανθρώπινο πρόσωπο”

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο δήμος στήριξε και στηρίζει τις διαδικασίες για την παραμονή του τμήματος στην πόλη. Επιπλέον, γίνονται ενέργειες για τη δημιουργία φοιτητικής εστίας και εστιατορίου, στοιχεία που, αν υλοποιηθούν, αναμένεται να βελτιώσουν την καθημερινότητα των φοιτητών και να ενισχύσουν τον φοιτητικό χαρακτήρα της Πρέβεζας.

Για τους κατοίκους και τις τοπικές επιχειρήσεις, η παρουσία φοιτητών έχει πολλαπλά οφέλη: αύξηση της ζήτησης σε κατοικίες, τροφοδοσία εμπορικού και υπηρεσιακού τομέα, καινοτομία και πολιτιστική ζωντάνια. Η διατήρηση πανεπιστημιακών δομών στην πόλη θεωρείται κρίσιμη για την τοπική ανάπτυξη και την αντιστροφή τάσεων απομάκρυνσης νέων προς άλλες περιοχές.

Στόχος: ενημέρωση υποψηφίων για την ύπαρξη και τα πλεονεκτήματα του τμήματος στην Πρέβεζα.

ενημέρωση υποψηφίων για την ύπαρξη και τα πλεονεκτήματα του τμήματος στην Πρέβεζα. Μέτρα που προωθούνται: φοιτητική εστία, εστιατόριο και διαδικασίες ενίσχυσης της σχολής.

φοιτητική εστία, εστιατόριο και διαδικασίες ενίσχυσης της σχολής. Αποτέλεσμα: ενίσχυση τοπικής οικονομίας και φοιτητικής κοινότητας, εφόσον επιτευχθεί αυξημένη προσέλευση.

Η κίνηση έρχεται μετά από δηλώσεις της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σχετικά με τη σημασία της συνέχισης και ενδυνάμωσης της λειτουργίας του τμήματος στην Πρέβεζα. Η τοπική αυτοδιοίκηση παρουσιάζεται ως ενεργός συντελεστής για τη διασφάλιση των ακαδημαϊκών δομών, με σχέδια που αφορούν τόσο την υποδομή όσο και την κοινωνική στήριξη των φοιτητών.

Παράμετρος Σημασία για την Πρέβεζα Φοιτητική εστία Μείωση κόστους στέγασης, ενίσχυση φοιτητικής ζωής Φοιτητικό εστιατόριο Βελτίωση καθημερινότητας, περισσότερες θέσεις εργασίας Διατήρηση τμήματος Σταθερή ακαδημαϊκή παρουσία, οικονομικά οφέλη

Οι υποψήφιοι που ορίζουν προτιμήσεις στο μηχανογραφικό μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών, τις υποδομές και τις παροχές της πόλης, ώστε να αξιολογήσουν την επιλογή τους με βάση τόσο την ακαδημαϊκή κατεύθυνση όσο και την ποιότητα ζωής που προσφέρει η Πρέβεζα.

Η τελική απόφαση για την προσέλκυση και παραμονή των φοιτητών εξαρτάται από τη συνέχιση συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημιακών φορέων, τοπικής διοίκησης και κοινωνίας των πολιτών, ώστε να διαμορφωθούν βιώσιμες συνθήκες φοίτησης και να ενισχυθεί ο ρόλος της Πρέβεζας ως περιφερειακού εκπαιδευτικού πόλου.