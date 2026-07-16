Συναυλία «Μεσόγειος» με τον Παναγιώτη Μάργαρη απόψε στην Πρέβεζα

Ο κλασικός κιθαρίστας και συνθέτης παρουσιάζει το νέο πρότζεκτ «Μεσόγειος» στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης — πρακτικές πληροφορίες για ώρα, εισιτήρια και προπώληση.

Αφιέρωμα στη μεσογειακή μουσική στο Ναυτικό Μουσείο της Πρέβεζας

Στην Πρέβεζα ανεβαίνει απόψε η συναυλία «Μεσόγειος», η νέα μουσική πρόταση του κλασικού κιθαριστή και συνθέτη Παναγιώτη Μάργαρη. Η παράσταση θα δοθεί στις 21:00 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Πρέβεζας (Ναυτικό Μουσείο - πρώην σφαγεία) και παρουσιάζει ένα αφιέρωμα σε κομμάτια της μεσογειακής παράδοσης και δημιουργίας.

Το πρόγραμμα συνδυάζει πορτογαλέζικα fado, τραγούδια της Νότιας Ιταλίας και ιστορικά έργα σημαντικών δημιουργών όπως Lucio Dalla, Jacques Brel, Nino Rota και Μίκης Θεοδωράκης. Στην ίδια σκηνή θα εμφανιστεί η Κατερίνα Βερβέρη, ενώ ο Μάργαρης θα παρουσιάσει επίσης κομμάτια από τη δισκογραφία του για solo κιθάρα.

Η παράσταση ενδιαφέρει τόσο το τοπικό κοινό που επιδιώκει πολιτιστικές εξόδους όσο και τους επισκέπτες της πόλης, καθώς συνδυάζει ετερόκλητες μεσογειακές επιρροές με την εκτέλεση ενός εγνωσμένου Έλληνα κιθαριστή.

Ώρα: 21:00

21:00 Τόπος: Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Πρέβεζας (Ναυτικό Μουσείο - πρώην σφαγεία)

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Πρέβεζας (Ναυτικό Μουσείο - πρώην σφαγεία) Συμμετοχές: Παναγιώτης Μάργαρης, Κατερίνα Βερβέρη

Εισιτήρια και σημεία προπώλησης

Οι τιμές εισιτηρίων έχουν ως εξής:

Κατηγορία Τιμή Προπώληση 20 ευρώ Ταμείο 25 ευρώ Μειωμένο (φοιτητικό / ΑμεΑ / παιδιά έως 12 ετών) 15 ευρώ

Οι κάρτες προπώλησης διατίθενται σε καταστήματα της Πρέβεζας:

Σιμούν βιβλιοπωλείο καφέ — 21ης Οκτωβρίου 15, τηλ. 26820 23780

— 21ης Οκτωβρίου 15, τηλ. 26820 23780 dB sounds Music store — Κύπρου 17 & Λεωφ. Ειρήνης, τηλ. 26824 00301

— Κύπρου 17 & Λεωφ. Ειρήνης, τηλ. 26824 00301 Βιβλιοπωλείο Κύκλος — Πολυτεχνείου 75 και Κωστή Παλαμά, τηλ. 26820 61610

Για τους κατοίκους της Πρέβεζας, η εκδήλωση αποτελεί ευκαιρία για μια πολιτιστική έξοδο κοντά στο κέντρο της πόλης, ενώ για επαγγελματίες του χώρου και εκπαιδευτικούς προσφέρει ένα παράδειγμα σύγχρονης προσέγγισης της μεσογειακής μουσικής σ' ένα χώρο που συχνά φιλοξενεί θεματικές εκδηλώσεις.

Η συναυλία εντάσσεται στην προσπάθεια ανάδειξης μουσικών συναντήσεων που συνδέουν παραδοσιακά μοτίβα και σύγχρονες ερμηνευτικές προσεγγίσεις, κάτι που μπορεί να έχει απήχηση στο ευρύ κοινό της περιοχής και να συμβάλει στην πολιτιστική ζωή του καλοκαιριού.

Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες για ώρα, χώρο και τιμές προέρχονται από την ανακοίνωση διοργάνωσης. Για τυχόν αλλαγές ή επιπλέον λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα σημεία προπώλησης που αναφέρονται παραπάνω.