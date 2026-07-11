Νέος τερματοφύλακας στον ΠΑΣ Πρέβεζα ο Πέτρος Παγκράτης

Ο ΠΑΣ Πρέβεζα ανακοίνωσε την απόκτηση του Κερκυραίου γκολκίπερ Πέτρου Παγκράτη, με τον σύλλογο να υπογραμμίζει την εμπειρία του σε ελληνικές και ιταλικές κατηγορίες και τον ρόλο του στην ενίσχυση της ομάδας για την επόμενη σεζόν.

Ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια

Ο τοπικός ποδοσφαιρικός σύλλογος ΠΑΣ Πρέβεζα ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Κερκυραίου τερματοφύλακα Πέτρου Παγκράτη. Η μεταγραφή αφορά παίκτη που έχει αγωνιστεί σε επίπεδο Super League 2 στην Ελλάδα και έχει επαγγελματική εμπειρία και στο εξωτερικό, στοιχεία που αναμένεται να προσθέσουν βάθος στο ρόστερ της ομάδας.

Ο Παγκράτης ξεκίνησε τις ποδοσφαιρικές του σπουδές σε ακαδημία της Κέρκυρας και σταδιακά ανήλθε σε ηλικιακά τμήματα και ανδρικές ομάδες του νησιού. Ακολούθησε μετακίνησή του στην Ιταλία, όπου φόρεσε φανέλες ομάδων της Serie D και πανηγύρισε την κατάκτηση τίτλου σε τοπικό επίπεδο, αποκτώντας εμπειρίες σε ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Τελευταίος του σταθμός πριν τον ΠΑΣ ήταν ο Α.Ο. Μιλτιάδης Τριφυλίας στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ένας ποδοσφαιριστής με παραστάσεις από επαγγελματικό επίπεδο, τη Super League 2 αλλά και το ιταλικό ποδόσφαιρο, επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΣ Πρέβεζα», ανέφερε ο πρόεδρος Γιάννης Τσότα.

Η προσθήκη τερματοφύλακα με ανάλογη αθλητική διαδρομή κρίνεται σημαντική για την ομάδα, αφού ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και δίνει επιλογές στον προπονητή εν όψει της νέας σεζόν. Για τους οπαδούς και τους κατοίκους της περιοχής, η μεταγραφή σηματοδοτεί την πρόθεση του συλλόγου να παραμείνει φιλόδοξος και οργανωμένος στην προσπάθειά του για καλύτερες εμφανίσεις.

Καταγωγή: Κέρκυρα

Κέρκυρα Προηγούμενοι σταθμοί: ΑΟ Κέρκυρα (τμήματα Κ17/Κ20), Super League 2, ιταλική Serie D

ΑΟ Κέρκυρα (τμήματα Κ17/Κ20), Super League 2, ιταλική Serie D Τελευταία ομάδα πριν την μεταγραφή: Α.Ο. Μιλτιάδης Τριφυλίας (Γ' Εθνική)

Για τη διοίκηση του ΠΑΣ, η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο ενίσχυσης του ρόστερ. Η παρουσία στο ρόστερ ενός τερματοφύλακα που έχει δοκιμαστεί σε διαφορετικά επίπεδα του ποδοσφαίρου θεωρείται πλεονέκτημα, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η αξία της εμπειρίας στο κρίσιμο πόστο του γκολκίπερ.

Έτος/Περίοδος Σταθμός Πρώτες σεζόν Ακαδημία Ολυμπιακού Κέρκυρας, Ολυμπιακός Μαντουκιού 2019 ΑΟ Κέρκυρα (πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο, Super League 2) Μεταγενέστερα Γκραβίνα, Ματέρα (Ιταλία, Serie D) 2022-2024 ΑΕ Λευκίμμης (επιστροφή στην Κέρκυρα) Πρόσφατη σεζόν Α.Ο. Μιλτιάδης Τριφυλίας (Γ' Εθνική)

Ακολουθούν πρακτικές επιπτώσεις για τοπικό ενδιαφέρον:

Οι φίλοι του ΠΑΣ Πρέβεζα θα παρακολουθήσουν αν ο νέος τερματοφύλακας θα προσφέρει σταθερότητα στο τέρμα.

Η διοίκηση δείχνει τάση για περαιτέρω προσθήκες με στόχο την αγωνιστική βελτίωση.

Το προπονητικό επιτελείο αποκτά επιλογές για ροτέισον και τακτικές προσαρμογές.

Η ομάδα αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα το ακριβές πλάνο προπονήσεων και την παρουσίαση του Παγκράτη στο κοινό, ενώ οι επόμενες μέρες θα δώσουν σαφέστερη εικόνα για το αν θα ακολουθήσουν και άλλες μεταγραφικές κινήσεις.

Γρηγόριος Δήμου

Ανταποκριτής Πρέβεζας, Show Time CY