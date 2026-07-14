Πρέβεζα: Ο Κώστας Δημουλιάς επιστρέφει στο τεχνικό επιτελείο του ΠΑΣ

Ο ΠΑΣ Πρέβεζα ανακοίνωσε την επιστροφή του πρώην ποδοσφαιριστή Κώστα Δημουλιά ως συνεργάτη του τεχνικού τιμ. Η επιλογή τονίζει την εμπιστοσύνη σε ανθρώπους με ιστορία στον σύλλογο και στοχεύει στην ενίσχυση της καθημερινής λειτουργίας της ομάδας για τη νέα σεζόν.

Επιστροφή με συμβολισμό για τον ΠΑΣ Πρέβεζα

Ο τοπικός σύλλογος ανακοίνωσε την ένταξη του παλιού ποδοσφαιριστή Κώστα Δημουλιά στο τεχνικό επιτελείο, σε ρόλο συνεργάτη που, όπως αναφέρεται, θα λειτουργήσει ως στήριγμα στην καθημερινότητα της ομάδας. Η κίνηση αποτιμάται από τη διοίκηση ως αναγνώριση της προσφοράς και της σχέσης του με την ομαδα.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι ο Δημουλιάς έχει φορέσει επανειλημμένα την κιτρινόμαυρη φανέλα και έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής. Η διοίκηση εξηγεί πως η επιλογή αυτή αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία του συλλόγου να εμπιστεύεται ανθρώπους που γνωρίζουν την ιστορία και τις αξίες του ΠΑΣ Πρέβεζα.

“Η επιστροφή του Κώστα Δημουλιά αποτελεί μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με τον ΠΑΣ Πρέβεζα. Η διοίκηση του συλλόγου, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά, το ήθος και την αγάπη του για την ομάδα, του πρότεινε να αναλάβει τον ρόλο του άμεσου συνεργάτη στο τεχνικό επιτελείο.”

Η ανακοίνωση δεν προσδιορίζει με ακρίβεια τον ακριβή τίτλο (π.χ. team manager) ή τα πρακτικά καθήκοντα που θα αναλάβει, ωστόσο αναφέρει ότι θα προσφέρει «πολύτιμες υπηρεσίες» στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της νέας σεζόν. Η προσθήκη ενός ανθρώπου με τοπική ταυτότητα και εμπειρία στην ομάδα μπορεί να επηρεάσει τόσο το αγωνιστικό όσο και το οργανωτικό κομμάτι της καθημερινής λειτουργίας.

Ονοματεπώνυμο: Κώστας Δημουλιάς

Κώστας Δημουλιάς Ρόλος: συνεργάτης τεχνικού επιτελείου (μην αναφέρεται επίσημος τίτλος)

συνεργάτης τεχνικού επιτελείου (μην αναφέρεται επίσημος τίτλος) Σύνδεση με τον σύλλογο: πρώην ποδοσφαιριστής, συμμετοχή στη Γ' Εθνική

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία ανακοίνωσης 14/07/2026 Σύλλογος ΠΑΣ Πρέβεζα Ρόλος Συνεργάτης τεχνικού επιτελείου

Τοπικά, η κίνηση αξιολογείται ως προσπάθεια ενίσχυσης του συναισθηματικού δεσμού ανάμεσα στην ομάδα και την τοπική κοινωνία, αλλά και ως πρακτικό μέτρο για βελτίωση της οργάνωσης. Για τους φιλάθλους της Πρέβεζας, η παρουσία προσώπων με ιστορία στον σύλλογο λειτουργεί συχνά ως μοχλός στηρίγματος και εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση και το αγωνιστικό επιτελείο.

Από πλευράς διοίκησης, η επιλογή παρουσιάζεται ως κίνηση στρατηγικής και σεβασμού στην ιστορία του συλλόγου· από την πλευρά της ομάδας, αναμένεται να αποτιμηθεί στην πράξη μόλις ξεκινήσει η προετοιμασία για τη νέα σεζόν και γίνουν ορατά τα αποτελέσματα της ενισχυμένης δομής στο τεχνικό τιμ.