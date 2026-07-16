Σύλληψη και ταυτοποιήσεις μετά από τηλεφωνική απάτη με λεία 4.000€ στην Πρέβεζα

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Πρέβεζας ταυτοποίησαν δύο ημεδαπούς για απάτη σε βάρος ηλικιωμένης, με την αρπαγή σακούλας που περιείχε 4.000 ευρώ και χρυσαφικά. Ο ένας συνελήφθη στο Κερατσίνι.

Ενέργειες της Δίωξης και τοπικές επιπτώσεις

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας ολοκλήρωσε ταυτοποίηση δύο ημεδαπών που εμπλέκονται σε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στην πόλη. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της 14-07-2026, όταν άγνωστος τηλεφώνησε στο θύμα και, συστήνοντας ότι είναι υπάλληλος του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., την έπεισε να τοποθετήσει σε σακούλα χρήματα και κοσμήματα που διατηρούσε στο σπίτι.

Από τη σακούλα αφαιρέθηκε τελικά ποσό και χρυσαφικά που σύμφωνα με την καταγγελία ανερχόταν σε 4.000 ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών ταυτοποιήθηκε ένα άτομο που είχε μισθώσει όχημα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στη διάπραξη της απάτης.

Ημερομηνία περιστατικού: 14-07-2026

14-07-2026 Λεία: 4.000 ευρώ και χρυσαφικά

4.000 ευρώ και χρυσαφικά Ενέργεια Αστυνομίας: ταυτοποίηση δύο δραστών, σύλληψη ενός στο Κερατσίνι

Χθες το μεσημέρι στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κερατσινίου εντόπισαν το ενοικιασμένο όχημα στο Κερατσίνι της Αττικής. Ο ιδιοκτήτης/μισθωτής συνελήφθη όταν πήγε να παραλάβει το αυτοκίνητο και στη συνέχεια προσήχθη στο Τμήμα Δίωξης Πρέβεζας, όπου συνεχίστηκε η έρευνα και ταυτοποιήθηκε ο δεύτερος εμπλεκόμενος, για τον οποίο ο πρώτος φέρεται ότι είχε νοικιάσει το όχημα.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία καταγγελίας 14-07-2026 (μεσημέρι) Σύλληψη 15-07-2026 στο Κερατσίνι Κατασχεθέντα χρυσαφικά, δύο συσκευές καταμέτρησης χαρτονομισμάτων/νομισμάτων

Σε έρευνα στο σπίτι του συλληφθέντα κατασχέθηκαν ορισμένα χρυσαφικά και δύο μηχανήματα καταμέτρησης χαρτονομισμάτων και νομισμάτων. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας, ενώ σε βάρος και των δύο σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη.

Σημασία για τους κατοίκους της περιοχής

Η υπόθεση υπενθυμίζει την ανάγκη προσοχής στις τηλεφωνικές επικοινωνίες, ειδικά όταν οι απατεώνες επικαλούνται υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ή τεχνικά προβλήματα για να πείσουν ηλικιωμένους να παραδώσουν χρήματα ή τιμαλφή. Οι τοπικές αρχές καλούν τους πολίτες να επικοινωνούν απευθείας με τον πάροχο (π.χ. Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) σε περίπτωση αμφιβολίας και να μη μεταφέρουν ή παραδίδουν χρήματα κατόπιν τηλεφωνικής εντολής.

Η Δίωξη εξακολουθεί τις έρευνες προκειμένου να διασαφηνιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και ενδεχόμενες άλλες συνδέσεις. Οι κάτοικοι πρέπει να λαμβάνουν μέτρα προστασίας, ιδίως οι ευάλωτες ομάδες, και να ενημερώνουν την Αστυνομία για κάθε ύποπτη κλήση.