Πρέβεζα: Παραδόθηκε η νέα είσοδος — βελτιωμένη οδική ασφάλεια και ενιαία Νικόπολη

Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η νέα είσοδος της Πρέβεζας με κυκλικούς κόμβους, παράπλευρο δίκτυο και συνδέσεις σε οικισμούς και ΒΙΠΕ· το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. «Ήπειρος» και ανοίγει τον δρόμο για την υποψηφιότητα της Νικόπολης στα μνημεία της UNESCO.

Νέα είσοδος και ενιαία αρχαιολογική εικόνα

Παραδόθηκε χθες στην κυκλοφορία η νέα είσοδος της πόλης της Πρέβεζας, έργο που περιλαμβάνει κυκλικούς κόμβους, παράπλευρο οδικό δίκτυο και συνδέσεις με τοπικούς οικισμούς και τη ΒΙΠΕ. Η Περιφέρεια Ηπείρου χαρακτηρίζει την ημέρα «ιστορική» για την Περιφερειακή Ενότητα της Πρέβεζας, καθώς, όπως αναφέρει, ένα πολυετές αίτημα της τοπικής κοινωνίας αποκτά υλική υπόσταση παρά τις προηγηθείσες καθυστερήσεις.

Το έργο, εκτός από την αναβάθμιση της ασφάλειας στην πρόσβαση της πόλης, επιφέρει και σημαντική πολιτιστική αλλαγή: ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Νικόπολης πλέον δεν «κόβεται» στα δύο αλλά ενοποιείται, στοιχείο που κρίνεται κρίσιμο για την προοπτική ένταξής του στα Μνημεία της UNESCO.

Χρηματοδότηση και τεχνικές παρεμβάσεις

Η χρηματοδότηση του έργου προήλθε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» (ΕΣΠΑ) με αρχικό προϋπολογισμό 15.252.000 ευρώ. Επιπλέον, για τη μετακίνηση του δικτύου ύδρευσης διατέθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας το ποσό 998.515,80€.

Στοιχείο Ποσό Αρχικός προϋπολογισμός (Ε.Π. «Ήπειρος») 15.252.000 € Μετακίνηση δικτύου ύδρευσης (ΠΔΕ Περιφέρειας) 998.515,80 €

Αν και από κατασκευαστικής πλευράς το έργο δεν παρουσίασε τεχνικά προβλήματα, χρειάστηκαν σημαντικές τροποποιήσεις του συμβατικού χρόνου παράδοσης. Οι πρόσθετες εργασίες επιβλήθηκαν κυρίως από τις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, ενώ στο πλαίσιο των παρεμβάσεων πραγματοποιήθηκε και η αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης Πρέβεζας και Λευκάδας, έργο που ανέλαβε επίσης η Περιφέρεια Ηπείρου.

«Η πόλη της Πρέβεζας έχει μια σύγχρονη είσοδο αντάξια της ιστορίας και της αναπτυξιακής της προοπτικής. Μόνιμοι κάτοικοι και επισκέπτες κινούνται σε ένα πολύ πιο ασφαλές οδικό άξονα», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Στην ανακοίνωση της Περιφέρειας αναφέρεται ότι το έργο ενισχύει την οδική ασφάλεια και «δίνει νέα πολιτιστική διάσταση» στην ευρύτερη περιοχή, ενώ θέτει ως επόμενο στόχο τη νέα σύνδεση της Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό και τη βελτίωση της παραλιακής προς Ηγουμενίτσα.

Άμεσο όφελος: βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας και ασφάλειας εισόδου στην πόλη.

Μεσοπρόθεσμο όφελος: ενίσχυση της προσβασιμότητας του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης.

Επόμενα ζητούμενα: σύνδεση με Ιόνια Οδό και αναβάθμιση παραλιακού άξονα.

Η ολοκλήρωση του έργου κλείνει μια σελίδα χρόνων προσδοκιών για πολλούς κατοίκους και επιχειρήσεις της Πρέβεζας, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει και μια νέα φάση όπου θα κριθεί στην πράξη ο βαθμός ωφέλειας — κυρίως όσον αφορά τη ροή των οχημάτων, την προστασία του αρχαιολογικού χώρου και την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.

Η Περιφέρεια επισημαίνει ότι, δεδομένων των καθυστερήσεων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης, παραμένει αναγκαία η συνέχιση των επενδύσεων υποδομής για να κατορθώσει η περιοχή πλήρη συνδεσιμότητα με τους κύριους οδικούς άξονες της Ηπείρου.