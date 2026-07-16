Επιτυχία για το 44ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ: 26 χορωδίες από 13 χώρες γέμισαν την Πρέβεζα

Με έντονη διεθνή συμμετοχή και πλήθος εκδηλώσεων σε σημαντικούς χώρους της πόλης ολοκληρώθηκε το 44ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας, φέρνοντας στην πόλη πάνω από 1.000 χορωδούς, μαέστρους και επισκέπτες και αναδεικνύοντας την τοπική πολιτιστική ταυτότητα.

Διεθνής απήχηση και τοπικό όφελος

Το 44ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Πρέβεζας ολοκληρώθηκε με έντονη διεθνή παρουσία και πλήθος εκδηλώσεων σε πολλούς χώρους της πόλης. Στην διοργάνωση συμμετείχαν 26 χορωδιακά σύνολα από 13 χώρες, ενώ στην πόλη βρέθηκαν πάνω από 1.000 χορωδοί, μαέστροι, συνοδοί και επισκέπτες. Η διοργάνωση, με μακρόχρονη παράδοση, επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τον ρόλο της Πρέβεζας ως σημείο αναφοράς για τη χορωδιακή μουσική.

Αγαπητοί φίλοι, Στον απόηχο του 44ου Διεθνούς Χορωδιακού Φεστιβάλ Πρέβεζας και με την επιτυχή ολοκλήρωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Χορωδίας Πρέβεζας «Αρμονία», βαθιά συγκινημένο, θα ήθελε να ευχαριστήσει...

Οι συμμετέχουσες χώρες περιλάμβαναν το Βέλγιο, την Ιταλία, την Πολωνία, το Κόσοβο, τη Μολδαβία, την Κύπρο, τη Ρουμανία, τη Σερβία, τις ΗΠΑ, την Ισπανία, τη Σλοβενία, τις Νήσους Φερόες και φυσικά την Ελλάδα. Παρόντες ως επίσημοι προσκεκλημένοι ήταν εξέχουσες προσωπικότητες του χώρου, ανάμεσά τους ο Πρόεδρος του Παγκόσμιου Φεστιβάλ Χορωδιών Θεσσαλονίκης, κ. Στράτος Τσίχλας, γεγονός που πρόσθεσε κύρος στη διοργάνωση.

Χώροι και δράσεις στην πόλη

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε χώρους που αναδεικνύουν την πολιτιστική και ιστορική ταυτότητα της Πρέβεζας, συνδέοντας την καλλιτεχνική παραγωγή με την τοπική καθημερινότητα. Μεταξύ των χώρων φιλοξενίας ήταν:

Δημοτική Πινακοθήκη «Γιάννης Μόραλης» – Οικία Αθανασιάδη

Έδρα της Χορωδίας Πρέβεζας «Αρμονία»

Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Πλατεία Ανδρούτσου

Κηποθέατρο Δήμου Πρέβεζας «Γιάννης Ρίτσος»

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ έγιναν σεμινάρια, συναυλίες, διαγωνιστικές εμφανίσεις, τελετές και παρουσιάσεις χορωδιών, προσφέροντας πολυποίκιλο πρόγραμμα τόσο στους μόνιμους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες.

Σημασία για την τοπική κοινότητα

Η διεθνής αυτή διοργάνωση δεν αποτελεί μόνο πολιτιστική εκδήλωση: λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής τοπικής κίνησης και προβολής. Η παρουσία χορωδιών και συνοδών από 13 χώρες ενισχύει την επισκεψιμότητα, υποστηρίζει τον τοπικό τουρισμό και δημιουργεί ευκαιρίες συνεργασίας για μελλοντικές ανταλλαγές πολιτιστικών δράσεων. Επιπλέον, οι παράλληλες εκδηλώσεις σε μνημεία και δημόσιους χώρους φέρνουν την τέχνη σε ευρύτερα κοινά και αναδεικνύουν χώρους της πόλης που χρησιμοποιούνται ενεργά ως σκηνές πολιτισμού.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του φεστιβάλ επιβεβαίωσε τη στενή συνεργασία τοπικών φορέων, εθελοντών και πολιτιστικών συλλόγων, που συνέβαλαν στον συντονισμό και τη φιλοξενία των συμμετεχόντων. Η οργανωτική εμπειρία και το δίκτυο επαφών που προέκυψαν ανοίγουν δρόμους για συνέχιση και διεύρυνση του θεσμού τα επόμενα χρόνια.

Στοιχείο Πληροφορία Αριθμός χορωδιών 26 Χώρες συμμετοχής 13 Περισσότεροι συμμετέχοντες πάνω από 1.000

Η διεθνής ανταπόκριση και η υψηλή προσέλευση δείχνουν ότι το φεστιβάλ διατηρεί σταθερά τη θέση του στον πολιτιστικό χάρτη της περιοχής. Για την τοπική κοινωνία, το γεγονός αυτό σημαίνει αυξημένη προβολή της Πρέβεζας, ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής και ανάπτυξη συνεργειών που μπορούν να αποδώσουν μεσοπρόθεσμα και οικονομικά οφέλη.

Η προσπάθεια και η συνεργασία των διοργανωτών, των χορωδιών και των τοπικών φορέων απέδωσαν καρπούς, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις σε συμμετέχοντες και κοινό. Η Πρέβεζα κρατά ζωντανή μια παράδοση 44 χρόνων, επιβεβαιώνοντας ότι η πόλη παραμένει ενεργός κόμβος πολιτισμού και διεθνούς επικοινωνίας.