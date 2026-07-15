Κινητοποίηση κατοίκων στην Πρέβεζα σταμάτησε εργασίες για τον δρόμο προς την Κυανή Ακτή

Κατοίκοι των Εργατικών Κατοικιών Αγίου Γεωργίου προχώρησαν σε μπλόκο και ανάγκασαν σε διακοπή τα συνεργεία ασφαλτόστρωσης στον χωματόδρομο προς την Κυανή Ακτή, καταγγέλλοντας παράλειψη αδειών και παραβίαση συμφωνίας με τον δήμο.

Ένταση και παρεμβάσεις για ασφαλτόστρωση σε μονοπάτι προς παραλία

Συγκέντρωση κατοίκων στις Εργατικές Κατοικίες Αγίου Γεωργίου της Πρέβεζας οδήγησε στη διακοπή των εργασιών ασφαλτόστρωσης σε χωματόδρομο που οδηγεί στην παραλία της Κυανής Ακτής. Η εμφάνιση μηχανημάτων οδοποιίας σε παρακείμενη περιοχή προκάλεσε άμεση αντίδραση της τοπικής κοινότητας και ανάγκασε τα συνεργεία να σταματήσουν τις εργασίες.

Οι κάτοικοι κατήγγειλαν ότι η παρέμβαση έγινε χωρίς να παρουσιαστούν οι απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες — Δασαρχείο, Λιμεναρχείο, Κτηματική Υπηρεσία — και χωρίς σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η τοπική Συνέλευση Κατοίκων υπενθύμισε τη συμφωνία που είχε ληφθεί κατά τη συνάντηση στο Δημαρχείο στις 18 Φεβρουαρίου 2026.

«Να μην πέσει άσφαλτος στο συγκεκριμένο μονοπάτι»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Συνέλευσης, τότε αποφασίστηκε ομόφωνα να αποφευχθεί η χρήση ασφάλτου και να δοθεί προτεραιότητα σε πιο ήπιες λύσεις για την αντιμετώπιση της σκόνης, όπως προτάθηκε και από τον Δήμαρχο. Η τοπική κοινωνία καλεί σε τήρηση αυτής της συμφωνίας και ζητεί διαφάνεια σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.

Οι βασικοί λόγοι της αντίδρασης των κατοίκων είναι οι εξής:

Το μονοπάτι δεν έχει επίσημη χαρακτηριστική ως δρόμος και η ασφαλτόστρωση θα μπορούσε να αυξήσει τη διέλευση οχημάτων.

Υπάρχουν ανησυχίες για την εντεινόμενη κυκλοφοριακή φόρτιση σε ένα στενό σημείο και για την ασφάλεια των λουόμενων λόγω μεγαλύτερων ταχυτήτων.

Ο προηγούμενος κακός χειρισμός της στάθμευσης έχει ήδη εμποδίσει την προσέγγιση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Η Συνέλευση επισημαίνει ότι αν ο Δήμος δεν μπορεί να διαχειριστεί το πρόβλημα της σκόνης με ήπιες παρεμβάσεις, θα πρέπει να επανεξεταστεί η εφαρμογή της απαγόρευσης εισόδου και στάθμευσης οχημάτων κατά τη θερινή περίοδο, όπως ίσχυε στο παρελθόν.

Εμπλεκόμενοι Θέση Συνέλευση Κατοίκων Αναστολή έργου, τήρηση συμφωνίας 18/2/2026 Δήμος Πρέβεζας Προτεινόμενη λύση: ήπια επέμβαση (σύμφωνα με την προηγούμενη συνάντηση) Συνεργεία οδοποιίας Έναρξη εργασιών (διακοπή μετά από παρέμβαση κατοίκων)

Η τοπική κοινωνία επικεντρώνει την κριτική της στην έλλειψη διαφάνειας και στη δυνατότητα της παρέμβασης να αλλάξει την χρήση του μονοπατιού, με πρακτικές συνέπειες για την καθημερινότητα των κατοίκων: πρόσβαση στις παραλίες, στάθμευση, κίνδυνος καθυστερήσεων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Για τους κατοίκους της περιοχής, κρίσιμα στοιχεία παραμένουν η παρουσίαση των απαιτούμενων αδειών και η επιβεβαίωση ότι θα εφαρμοστούν ήπιες λύσεις, όπως υλικά που μειώνουν τη σκόνη χωρίς να μετατρέπουν το μονοπάτι σε δρόμο πρόσβασης για πολλά οχήματα. Η εξέλιξη της υπόθεσης εξαρτάται πλέον από τις ενέργειες της δημοτικής αρχής και από το αν θα επιλεγεί ο διάλογος ή οι νομικές/διοικητικές διαδικασίες για την επίλυση της διαφοράς.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, ενώ οι κάτοικοι δηλώνουν αποφασισμένοι να εποπτεύσουν κάθε μελλοντική παρέμβαση στο σημείο έως ότου υπάρξουν σαφείς δεσμεύσεις και γραπτές αποφάσεις από τις αρμόδιες αρχές.