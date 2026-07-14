Η ΘΕΟΝΗ έλαβε πιστοποίηση Great Place to Work: αναγνώριση για την εταιρική κουλτούρα

Η εταιρεία του φυσικού μεταλλικού νερού ΘΕΟΝΗ πιστοποιήθηκε ως Great Place to Work, διάκριση που βασίστηκε σε ανώνυμη αξιολόγηση των εργαζομένων και επιβεβαιώνει την έμφαση της εταιρείας στην εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την επαγγελματική εξέλιξη.

Η διάκριση και η σημασία της για την τοπική κοινωνία

Η εταιρεία του φυσικού μεταλλικού νερού ΘΕΟΝΗ απέκτησε την πιστοποίηση Great Place to Work® μετά από αξιολόγηση που στηρίζεται στην εμπειρία και τις απόψεις των εργαζομένων της. Η αναγνώριση αυτή αφορά την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος και αναδεικνύει την έμφαση της εταιρείας σε αξίες όπως η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός και η συνεργασία.

Η ΘΕΟΝΗ, με έδρα τη Βατσουνιά Καρδίτσας, έχει εδραιωθεί στην ελληνική και διεθνή αγορά και η νέα πιστοποίηση προστίθεται σε σειρά βραβεύσεων που αφορούν το προϊόν και την εταιρική λειτουργία. Για την τοπική κοινωνία των Αγράφων και την ευρύτερη περιφέρεια η διάκριση επιβεβαιώνει ότι πίσω από την επιχειρηματική ανάπτυξη υπάρχει οργανωμένη ανθρώπινη υποδομή.

Τι αξιολογήθηκε

Η πιστοποίηση στηρίζεται σε ανώνυμη έρευνα εργαζομένων και εξετάζει βασικούς άξονες της εργασιακής εμπειρίας. Στην περίπτωση της ΘΕΟΝΗ, το αποτέλεσμα αντανακλά την εμπιστοσύνη προς τη διοίκηση, την υπερηφάνεια για την εργασία και το αίσθημα συναδελφικότητας.

Εμπιστοσύνη προς τη διοίκηση

Υπερηφάνεια για την εργασία

Συναδελφικότητα και συνεργασία

Εστίαση στην εξέλιξη και την εκπαίδευση

Τοποθέτηση της διοίκησης

«Η πιστοποίηση Great Place to Work ® είναι για εμάς μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση, γιατί προέρχεται από τους ίδιους τους ανθρώπους μας.»

Η δήλωση αυτή του βασικού μετόχου και Διευθύνοντος Συμβούλου αντικατοπτρίζει την επιχειρηματική άποψη πως η ανάπτυξη και οι επενδύσεις συνοδεύονται από προσήλωση στην ομάδα προσωπικού που στηρίζει την καθημερινή λειτουργία.

Τοπικό αντίκτυπο και πρακτικές συνέπειες

Για τους κατοίκους της περιοχής, η πιστοποίηση σηματοδοτεί σταθερότητα και αξιοπιστία σε έναν μεγάλο εργοδότη της υπαίθρου. Πιθανές συνέπειες περιλαμβάνουν:

βελτίωση της αξιοποίησης τοπικού εργατικού δυναμικού,

ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης μέσω μελλοντικών επενδύσεων,

αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής για νέες συνεργασίες και έργα.

Επισημαίνεται ότι η εταιρική κουλτούρα που αναγνωρίζεται με την πιστοποίηση μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά: καλές πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού συχνά οδηγούν σε καλύτερη ποιότητα παραγωγής, σταθερότερες τοπικές προσλήψεις και θετικό πρόσημο στην οικονομική δραστηριότητα της περιφέρειας.

Παράγοντας αξιολόγησης Σημασία Εμπιστοσύνη στη διοίκηση Κρίσιμο για τη σταθερότητα και την αφοσίωση Υπερηφάνεια για τη δουλειά Συνδέεται με ποιότητα προϊόντος και υπηρεσιών Συναδελφικότητα Βελτιώνει την ομαδική απόδοση

Η πιστοποίηση έρχεται να προστεθεί στο σύνολο των αναγνωρίσεων που έχει λάβει το brand και επιβεβαιώνει ότι η εταιρεία δεν επενδύει μόνο στο προϊόν αλλά και στην ανθρώπινη υποδομή της.

Για τους κατοίκους της περιφέρειας, ιδιαίτερα όσους απασχολούνται στον μεταποιητικό και αγροτικό τομέα, η εξέλιξη αυτή μπορεί να τονώσει την εμπιστοσύνη σε τοπικούς εργοδότες και να αποτελέσει παράδειγμα για άλλες επιχειρήσεις της περιοχής.