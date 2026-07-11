Ηλικιωμένος με άνοια περιφερόταν στη Βέροια — Παιδιά και πολίτες τον οδήγησαν σε δομή φροντίδας

Ένας ηλικιωμένος με προχωρημένη άνοια εντοπίστηκε να περιφέρεται σε κεντρικούς δρόμους της Βέροιας. Μικρά παιδιά τον προστάτευσαν έως ότου η οικογένεια εμφανίστηκε και τον μετέφερε σε κλειστή δομή φροντίδας.

Το περιστατικό και η ανταπόκριση της κοινότητας

Στη Βέροια εντοπίστηκε πρόσφατα ένας ηλικιωμένος άνδρας ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρίες, παρουσίαζε προχωρημένη άνοια και περιφερόταν στους δρόμους ζητώντας να βρει το "αμπελοχώραφό" του. Το περιστατικό προκάλεσε την προσοχή περαστικών και, ιδιαίτερα, παιδιών που ακολούθησαν τον άνδρα και φρόντισαν να τον προστατεύουν από την κυκλοφορία.

«μήπως ξέρεις που είναι τ’ αμπελοχώραφά μου»;

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όταν τα παιδιά τον συνόδευσαν μέχρι το Πάρκο της Ελιάς, ένας από αυτά έδειξε στον ηλικιωμένο το χώρο και εκείνος φάνηκε να ηρεμεί και να χαίρεται. Η συνέχεια του συμβάντος έφερε στην επιφάνεια την οικογενειακή του κατάσταση και τον τρόπο παρέμβασης των μέσων ενημέρωσης και των υπηρεσιών της πόλης.

Επόμενα βήματα και φροντίδα

Λίγες ώρες μετά την κινητοποίηση, ο ηλικιωμένος εμφανίστηκε σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ και εντοπίστηκε από την οικογένειά του, η οποία τον μετέφερε σε μεγαλύτερη δομή φροντίδας —περιγράφεται ως «μεγάλο αμπελοχώραφο»— όπου όπως αναφέρεται υπάρχει αυλή με καρποφόρα δέντρα και περιφραγμένα αμπέλια.

Από τις περιγραφές προκύπτει ότι ο άνδρας λαμβάνει πλέον φροντίδα μέσα στη δομή: η κόρη τον επισκέπτεται συχνά και οι υπεύθυνοι δηλώνουν ότι οι κάτοικοι του ιδρύματος τρέφονται σύμφωνα με τις ενδεικνυόμενες μερίδες για την ηλικία τους.

Το τοπικό πλαίσιο και επιπτώσεις

Το επεισόδιο αναδεικνύει σημεία που ενδιαφέρουν τους κατοίκους της Ημαθίας:

την ανάγκη για επαγρύπνηση όταν εντοπίζονται άτομα με γνωστικά προβλήματα στους δημόσιους χώρους,

τον ρόλο της γειτονιάς και των παιδιών στην άμεση προστασία ευάλωτων προσώπων,

τη σημασία της διάθεσης κατάλληλων δομών φροντίδας για ασθενείς με άνοια.

Για τους δημότες της Βέροιας, το γεγονός υπενθυμίζει την ανάγκη να γνωρίζουν τις τοπικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και τις διαδικασίες αναφοράς περιστατικών με ευάλωτους συμπολίτες.

Προτάσεις και χρήσιμες πληροφορίες

Χωρίς να αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία από επίσημες υπηρεσίες στο δημοσίευμα, κρίνεται χρήσιμο οι πολίτες να έχουν υπόψη τους τα εξής:

Εάν εντοπίζεται άτομο με προφανή γνωστικά προβλήματα, επικοινωνήστε άμεσα με την Αστυνομία ή τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου.

Μη διστάζετε να συνοδεύετε με ασφάλεια το άτομο σε πιο ήσυχους χώρους μέχρι την άφιξη βοήθειας.

Ενημερώστε γείτονες και τοπικές δομές φροντίδας όταν υπάρχει υποψία εγκατάλειψης ή ακατάλληλης φροντίδας.

Τοποθεσίες που αναφέρονται Σημειώσεις Πάρκο της Ελιάς Δημόσιος χώρος όπου η κοινότητα συνόδευσε τον ηλικιωμένο Οδός Μητροπόλεως Διαδρομή που ακολούθησαν τα παιδιά μετά το συμβάν Δομή φροντίδας (περιγραφόμενη ως «μεγάλο αμπελοχώραφο») Τελικός χώρος φιλοξενίας του ηλικιωμένου

Το συμβάν καταγράφει, με απλό αλλά χαρακτηριστικό τρόπο, την καθημερινή ευθύνη της τοπικής κοινωνίας απέναντι στους πιο αδύναμους συμπολίτες. Η εμπλοκή παιδιών και πολιτών δείχνει την ανθρώπινη πλευρά της πόλης, ενώ η τελική μεταφορά σε κατάλληλη δομή υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και διαθέσιμες λύσεις φροντίδας στην Ημαθία.

Δημοσιεύτηκε από: Χρήστος Λοϊζίδης, Ανταποκριτής στην Ημαθία, Show Time CY.