Ηράκλειο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κορωναίου για εργασίες φρεατίων την 12η Ιουλίου

Την Κυριακή 12 Ιουλίου θα παραμείνει κλειστό τμήμα της οδού Κορωναίου λόγω εργασιών ανύψωσης φρεατίων και σχαρών, από τη συμβολή με Αρκολέων έως την 25ης Αυγούστου. Η Δημοτική Αρχή καλεί τους δημότες σε κατανόηση.

Προγραμματισμένες εργασίες και επιπτώσεις στην κίνηση

Στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε την 9η Ιουλίου 2026, η Δημοτική Αρχή γνωστοποίησε ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου θα εκτελεστούν εργασίες ανύψωσης φρεατίων και σχαρών στην οδό Κορωναίου. Το τμήμα που θα εργαστεί εκτείνεται από τη συμβολή με την οδό Αρκολέων μέχρι τη συμβολή με την οδό 25ης Αυγούστου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου θα παραμείνει κλειστό.

Η απόφαση για την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας ελήφθη λόγω της αναγκαιότητας των συντηρήσεων στα φρεάτια και στα σχάρια απορροής, έργα που κρίνονται σημαντικά για την ασφάλεια και τη λειτουργία του αστικού αποχετευτικού δικτύου.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι και οι οδηγοί

Η παρέμβαση αφορά αποκλειστικά το τμήμα Κορωναίου από Αρκολέων έως 25ης Αυγούστου.

Ο δρόμος θα είναι κλειστός όλη τη διάρκεια των εργασιών , χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένο ωράριο.

, χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένο ωράριο. Οι οδηγοί και οι περιοίκοι καλούνται να προγραμματίσουν εναλλακτικές διαδρομές για τις μετακινήσεις τους την ημέρα των εργασιών.

«Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών, λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών.»

Η ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει περαιτέρω λεπτομέρειες για την εκτίμηση διάρκειας των εργασιών ή για εναλλακτικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι ενδιαφερόμενοι που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή καλό είναι να ενημερωθούν νωρίτερα για πιθανές αλλαγές στις προσβάσεις τους, ειδικά όσοι χρησιμοποιούν την οδό Κορωναίου για καθημερινές μετακινήσεις.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία ανακοίνωσης 9 Ιουλίου 2026 Ημερομηνία εργασιών Κυριακή 12 Ιουλίου Τοποθεσία Οδός Κορωναίου, από Αρκολέων έως 25ης Αυγούστου Επίπτωση Κλείσιμο τμήματος δρόμου για όλη τη διάρκεια εργασιών

Για τους κατοίκους της περιοχής η προγραμματισμένη διακοπή σημαίνει πιθανές καθυστερήσεις στην πρόσβαση σε υπηρεσίες, καταστήματα και χώρους εργασίας. Επίσης, ενδέχεται να επηρεαστούν δρομολόγια τοπικών μέσων μεταφοράς αν υπάρχουν στάσεις στην περιοχή. Η Δημοτική Αρχή έχει απλώς ζητήσει την κατανόηση των δημοτών, χωρίς να ανακοινώσει επιπλέον μέτρα διευκόλυνσης ή χρονικό πλαίσιο ολοκλήρωσης.

Παρακολουθούμε τυχόν νεότερες ανακοινώσεις από τον Δήμο σχετικά με λεπτομερείς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ή τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα των εργασιών, ώστε να ενημερώσουμε έγκαιρα τους συμπολίτες.