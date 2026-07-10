Ηράκλειο: μεγάλη αγροτοδασική φωτιά στο Ίνι — επιχειρούν ελικόπτερο και 42 πυροσβέστες

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Ίνι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν <strong>42 πυροσβέστες</strong>, <strong>13 οχήματα</strong>, 2 ομάδες πεζοπόρων και ένα <strong>ελικόπτερο</strong>.

Έκτακτη κινητοποίηση στην περιοχή Ίνι

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας το μεσημέρι της Παρασκευής. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής, στην κατάσβεση επιχειρούν συνολικά 42 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 2 ομάδων πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχημάτων και ενός πυροσβεστικού ε/π.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε καλάμια, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, και επεκτάθηκε σε παρακείμενη αγροτοδασική βλάστηση. Το ελικόπτερο πραγματοποιεί ρίψεις νερού, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο.

Τοπικός αντίκτυπος και κίνδυνοι

Η εκδήλωση πυρκαγιάς σε περιοχές με καλάμια και ξηρή βλάστηση φέρνει αυξημένο κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης, ειδικά τις θερμές ώρες της ημέρας. Η παρουσία μεγάλου αριθμού πυροσβεστικών μέσων υποδεικνύει την ενδεχόμενη σοβαρότητα του συμβάντος και την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων προφύλαξης από τους κατοίκους και τους διερχόμενους.

«Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι Ηρακλείου. Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα και 1 Ε/Π» — Πυροσβεστικό Σώμα

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς την πληγείσα ζώνη και να τηρήσουν τις οδηγίες των αρχών, σε περίπτωση που χρειαστεί εκκένωση ή περιορισμός κυκλοφορίας. Δεδομένης της φύσης της βλάστησης (καλάμια), μικρές αναζωπυρώσεις μπορούν να δημιουργήσουν νέα μέτωπα αν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα.

Τοποθεσία: Ίνι, Δήμος Μινώα Πεδιάδας (Ηράκλειο)

Ίνι, Δήμος Μινώα Πεδιάδας (Ηράκλειο) Επιχειρούν: 42 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 1 ελικόπτερο

42 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 1 ελικόπτερο Φύση πυρκαγιάς: αγροτοδασική έκταση, εκδήλωση σε καλάμια

Τι θα παρακολουθούμε από την τοπική υπηρεσία

Η τοπική κοινωνία πρέπει να ενημερώνεται για τυχόν εξελίξεις στην έκταση και στη φορά του μετώπου, καθώς και για ενδεχόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ή αιτήματα εκκένωσης. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και η Πυροσβεστική αναμένεται να εκδώσουν συμπληρωματικές ανακοινώσεις εφόσον αλλάξουν οι συνθήκες. Τοπικές αρχές και κάτοικοι θα παρακολουθήσουν την κατάσταση, ειδικά αν οι καιρικές συνθήκες παραμείνουν ευνοϊκές για εξάπλωση.

Παράμετρος Στοιχείο Τοποθεσία Ίνι, Δήμος Μινώα Πεδιάδας Δυνάμεις πυρόσβεσης 42 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 1 ελικόπτερο Φύση Καλάμια σε αγροτοδασική έκταση

Θα υπάρξει συνεχής ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης κατάσβεσης και τυχόν επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε εγρήγορση, να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και να αποφεύγουν ζώνες με πυκνό καπνό ή διασπορά πυροσβεστικών μέσων.