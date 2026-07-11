Ηράκλειο: μέτρα και αιτήματα για ρευστότητα στις επιχειρήσεις από τη σύσκεψη με Μαρκόπουλο

Στο Επιμελητήριο Ηρακλείου ο υφυπουργός Οικονομικών συζήτησε αιτήματα φορέων για ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό και ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής ρευστότητας.

Σύσκεψη στο Επιμελητήριο για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

Στο Ηράκλειο βρέθηκε σήμερα ο υφυπουργός Οικονομικών, συμμετέχοντας σε σύσκεψη εργασίας που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ηρακλείου με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της Κρήτης. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Καρούζου» και επικεντρώθηκε σε ζητήματα που άπτονται της επιχειρηματικότητας, της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης και της λειτουργίας της αγοράς.

Οι φορείς της περιοχής έθεσαν προς συζήτηση συγκεκριμένα αιτήματα που, όπως τόνισαν, κρίνονται αναγκαία για να διατηρηθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων και να αποφευχθεί η οικονομική ασφυξία. Στο επίκεντρο βρέθηκαν δύο αιτήματα που επαναλαμβάνονται συστηματικά από το Επιμελητήριο:

Θεσμοθέτηση ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού τραπεζικού λογαριασμού , ώστε επιχειρήσεις υπό κατάσχεση να μπορούν να καλύπτουν ανελαστικές δαπάνες.

, ώστε επιχειρήσεις υπό κατάσχεση να μπορούν να καλύπτουν ανελαστικές δαπάνες. Επαναφορά ρύθμισης οφειλών έως 120 δόσεων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, για την εξομάλυνση του βάρους των χρεών.

«Η Κρήτη είναι κυβερνητική προτεραιότητα»

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκαν οι πρακτικές λεπτομέρειες που αναμένουν οι τοπικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τις προτάσεις του Επιμελητηρίου, ο ειδικός ακατάσχετος λογαριασμός θα επιτρέπει την κάλυψη ανελαστικών δαπανών όπως η μισθοδοσία, η καταβολή του ΦΠΑ και των ασφαλιστικών εισφορών, ακόμη και σε περιπτώσεις κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού.

Στους παρευρισκόμενους επισημάνθηκε ότι το ισχύον καθεστώς οδηγεί πολλές επιχειρήσεις σε δυσχέρεια, καθώς η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών περιορίζει την κίνηση κεφαλαίου και τη δυνατότητα κάλυψης βασικών λειτουργικών εξόδων. Η ανάγκη για μέτρα που θα προστατεύουν την παραγωγική δυνατότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτέλεσε κοινό τόπο στη συζήτηση.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, όπως μεταφέρθηκε στη συνάντηση, υπάρχει πρόθεση να εξεταστούν παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της ρευστότητας και την ανακούφιση των επιχειρήσεων, ειδικά ενόψει της επερχόμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι εκπρόσωποι των φορέων υπογράμμισαν ότι οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να σχεδιαστεί με σαφή κριτήρια εφαρμογής, ώστε να αποφευχθούν παρενέργειες και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία των μέτρων στην πράξη.

Αίτημα Στόχος Ειδικός ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός Διασφάλιση μισθοδοσίας και τρεχουσών υποχρεώσεων Ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις Αποσυμπίεση χρεών και σταθεροποίηση ρευστότητας

Η έκβαση των αιτημάτων αυτών θα έχει άμεσο αντίκτυπο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα. Ειδικότερα, η αποδέσμευση της δυνατότητας χρήσης ζωτικού κεφαλαίου ακόμα και υπό κατάσχεση θα άρει εμπόδια στην πληρωμή των εργαζομένων και στη συνέχεια στη λειτουργία των επιχειρήσεων, ενώ η επαναφορά ευνοϊκών ρυθμίσεων θα μπορούσε να μειώσει το ρίσκο έκλεισης δραστηριοτήτων λόγω χρεών.

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου θα παρακολουθεί τη διαδικασία και προετοιμάζει λεπτομερείς προτάσεις εφαρμογής, ζητώντας ταυτόχρονα χρονοδιάγραμμα και δεσμεύσεις από την πολιτική ηγεσία για τα επόμενα βήματα. Για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της περιοχής, η εξέλιξη αυτής της πρωτοβουλίας θα κρίνει σε σημαντικό βαθμό την οικονομική σταθερότητα των τοπικών επιχειρήσεων το επόμενο διάστημα.