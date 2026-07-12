Κάλεσμα σε συγκέντρωση για το νερό στην Αργολίδα την Τρίτη 21 Ιουλίου

Η Επιτροπή για το Νερό στην Αργολίδα καλεί φορείς και πολίτες σε συγκέντρωση στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας την Τρίτη 21/7, με αιτήματα για συντήρηση υποδομών, διαφάνεια και προστασία των πηγών.

Κινητοποίηση στην Περιφερειακή Ενότητα για την κατάσταση της υδροδότησης

Κάλεσμα προς τους φορείς και τους κατοίκους της Αργολίδας απευθύνει η Επιτροπή για το Νερό στην Αργολίδα, καλώντας σε συγκέντρωση την Τρίτη 21 Ιουλίου στις 10:00 το πρωί στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Η πρωτοβουλία εστιάζει σε προβλήματα που επηρεάζουν την ποιότητα και την επάρκεια του νερού για ύδρευση και άρδευση.

Στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή επισημαίνει σειρά διαρθρωτικών ελλείψεων: την αδράνεια στις υποδομές, την υποβάθμιση των φορέων διαχείρισης, την καθυστέρηση επεκτάσεων δικτύου και την απουσία διαφανούς διαβούλευσης γύρω από τις αποφάσεις που ληφθούν για το νερό. Οι διοργανωτές προειδοποιούν ότι οι υπάρχουσες επιλογές ακολουθούν «συγκεντρωτικά μοντέλα» που, κατά την Επιτροπή, ενδέχεται να οδηγήσουν σε ιδιωτικοποίηση του πόρου.

«Καλούμε τους φορείς και τους πολίτες της περιοχής να συμμετέχουν σε συγκέντρωση για το Νερό την Τρίτη 21 Ιουλίου, στις 10πμ, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.»

Το κάλεσμα απευθύνεται σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, ΤΟΕΒ, τοπικές κοινότητες και πολίτες που έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενες τοπικές δράσεις. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων είναι κρίσιμη για την τοπική παραγωγή και την καθημερινή ζωή, και ζητά συγκεκριμένα μέτρα για:

συντήρηση και αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης,

προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πηγών,

διαφάνεια στις αποφάσεις και συμμετοχικές διαδικασίες.

Για τους κατοίκους της Αργολίδας, τα προβλήματα που αναφέρονται έχουν άμεση επίπτωση: μειωμένη αξιοπιστία στην παροχή πόσιμου νερού, αυξημένο κόστος άρδευσης για παραγωγούς, και μεγαλύτερο ρίσκο για τοπικές καλλιέργειες σε περιόδους ξηρασίας. Η Επιτροπή ζητά την παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών ώστε να υπάρξει ανοιχτός διάλογος και δέσμευση για άμεσα βήματα.

Παρακάτω παρατίθενται τα βασικά στοιχεία της κινητοποίησης για διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων:

Θέμα Πληροφορίες Ημερομηνία Τρίτη 21 Ιουλίου Ώρα 10:00 π.μ. Τοποθεσία Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας Διοργανωτής Επιτροπή για το Νερό στην Αργολίδα

Οι κάτοικοι που ανησυχούν για την κατάσταση των δικτύων ή που αντιλαμβάνονται προβλήματα στην ποιότητα του νερού μπορούν να παραστούν για να μεταφέρουν συγκεκριμένα περιστατικά και προτάσεις. Η δημόσια αντιπαράθεση γύρω από το νερό στην Αργολίδα αναδεικνύει την ανάγκη για συντονισμένες πολιτικές που να συνδυάζουν τεχνικές λύσεις, χρηματοδότηση και διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων.

Η κινητοποίηση αποτελεί ευκαιρία για να τεθούν στο επίκεντρο οι τοπικές προτεραιότητες και να ζητηθούν δεσμεύσεις από τις αρμόδιες αρχές για σύντομες και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις που θα διασφαλίσουν φθηνό και ποιοτικό νερό για όλους τους χρήστες στην Αργολίδα.