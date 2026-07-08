Κάλεσμα του Δήμου για παλιές φωτογραφίες της Σύρου (1960–1965) για τη νέα σειρά «Σπιλιάδες»

Το Τμήμα Τουρισμού ζητά ψηφιακά αντίγραφα ή προσωρινή παραχώρηση παλιών φωτογραφιών της περιόδου 1960–1965, ώστε η εικόνα της Σύρου στην τηλεοπτική σειρά εποχής να αποτυπωθεί με αυθεντικότητα και σεβασμό.

Πρόσκληση σε πολίτες και συλλόγους για υλικό της δεκαετίας του '60

Το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Σύρου–Ερμούπολης απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε κατοίκους, συλλόγους και οικογένειες που διατηρούν φωτογραφίες από τη Σύρο της περιόδου 1960–1965. Το υλικό ζητείται για τη νέα τηλεοπτική σειρά εποχής του ΑΝΤ1 με τίτλο «Σπιλιάδες», ώστε να υποστηριχθούν τα γυρίσματα και η αισθητική αναπαράσταση του νησιού στις αρχές της δεκαετίας του '60.

Ζητούνται εικόνες που αποτυπώνουν καίρια τοπία και στιγμές της καθημερινής ζωής, όπως η Ερμούπολη, η Άνω Σύρο, το λιμάνι, γειτονιές, παραλίες, καταστήματα και δημόσιοι χώροι. Το Τμήμα επισημαίνει ότι δεν απαιτούνται επαγγελματικές λήψεις: σημαντική είναι η αυθεντικότητα και οι πληροφορίες που συνοδεύουν κάθε φωτογραφία (τόπος, χρονολογία ή εκτίμηση περιόδου, επιπλέον πληροφορίες για τα άτομα ή τα γεγονότα).

«Η συμβολή των πολιτών είναι καθοριστική, ώστε η Σύρος της δεκαετίας του ’60 να παρουσιαστεί με σεβασμό, ακρίβεια και αυθεντικότητα.»

Για τη χρήση και αξιοποίηση του υλικού, το Τμήμα Τουρισμού προσφέρει τη δυνατότητα ψηφιοποίησης των αρχείων. Οι κάτοχοι μπορούν είτε να στείλουν ψηφιακό αντίγραφο είτε να δηλώσουν ότι είναι διαθέσιμοι να παραχωρήσουν προσωρινά το πρωτότυπο για ψηφιοποίηση.

Περίοδος φωτογραφιών: 1960–1965

Θέματα που ζητούνται: τοπία, καθημερινή ζωή, δημόσιοι χώροι, ενδυμασίες, επαγγέλματα, εκδηλώσεις

Τρόπος υποβολής: ψηφιακό αντίγραφο ή προσωρινή διάθεση για ψηφιοποίηση

Η συλλογή στοχεύει όχι μόνο στη δημιουργία αυθεντικού σκηνικού για την τηλεοπτική παραγωγή, αλλά και στην προβολή της τοπικής μνήμης και ταυτότητας. Η ψηφιοποίηση θα διευκολύνει την πρόσβαση στο υλικό και την αρχειοθέτησή του, ενώ παράλληλα μπορεί να ενισχύσει πρωτοβουλίες τοπικής ιστορίας και πολιτισμού.

Πληροφορία Στοιχείο Αντικείμενο Φωτογραφίες Σύρου (1960–1965) Σκοπός Οπτικό υλικό για τη σειρά «Σπιλιάδες» (ΑΝΤ1) Τρόπος υποβολής Αποστολή ψηφιακού αντιγράφου ή προσωρινή παραχώρηση για ψηφιοποίηση Επικοινωνία Email: [email protected]

Η διάσωση και ψηφιοποίηση των οικογενειακών και κοινών αρχείων αποτελεί πολύτιμο πόρο για την τοπική κοινωνία: πέρα από τη συμβολή στην τηλεοπτική παραγωγή, δημιουργείται μια βάση τεκμηρίων που μπορεί να στηρίξει εκπαιδευτικές δράσεις, εκθέσεις και τοπικές εκδόσεις σχετικά με την κοινωνική και αρχιτεκτονική ιστορία της Σύρου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δώσουν, όπου είναι δυνατόν, όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για κάθε φωτογραφία (σημείο λήψης, χρονολογία ή εκτίμηση, ονόματα, περίσταση). Αυτές οι λεπτομέρειες αυξάνουν την αξία του αρχείου για χρήση στην παραγωγή και για ιστορική τεκμηρίωση.

Για πληροφορίες και υποβολή υλικού, επικοινωνία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Σύρου–Ερμούπολης.