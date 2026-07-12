Καταδικάζουν τα κόμματα την επίθεση με απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της Σέβης Βολουδάκη

Ομόθυμη καταδίκη από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για την επιχείρηση εκφοβισμού της υφυπουργού: ζητούν άμεση έρευνα και παραπομπή των ενόχων στη Δικαιοσύνη. Το περιστατικό εγείρει ερωτήματα για την ασφάλεια αιρετών και το όριο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η δημοσιοποίηση απειλητικών συνθημάτων στο σπίτι και στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη προκάλεσε την άμεση αντίδραση της αντιπολίτευσης, η οποία καταδίκασε ομόφωνα την ενέργεια και ζήτησε τη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές. Η δημόσια καταγγελία θέτει στο επίκεντρο τη σχέση ανάμεσα στην πολιτική αντιπαράθεση και τη χρήση βίας ή απειλών ως μέσου πίεσης.

Απόψεις κομμάτων και αιτήματα

Το ΠΑΣΟΚ εξέφρασε «αποτροπιασμό» για την επίθεση, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «επιχείρηση τρομοκράτησης» της οικογένειας της υφυπουργού και τονίζοντας ότι τέτοιες πράξεις δεν έχουν θέση στη δημοκρατία. Το κόμμα ζητά την άμεση διερεύνηση και να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον της δικαιοσύνης.

«Η βία, η τρομοκρατία και οι εγκληματικές πράξεις μας βρίσκουν όλους απέναντι. Δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία μας.»

Σε αντίστοιχο τόνο, ο ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι τέτοια φαινόμενα «δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία», απαντώντας με την προειδοποίηση «Καμία ανοχή», και απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια «εκφοβισμού» ως στοιχείο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο

Το περιστατικό επαναφέρει στο δημόσιο διάλογο ζητήματα που αφορούν:

την ασφάλεια και τη φυσική προστασία αιρετών προσώπων και των οικογενειών τους,

το όριο ανάμεσα στον πολιτικό λόγο και την αξιόποινη πράξη,

τη δυνατότητα αποτελεσματικής διερεύνησης και δίωξης εγκλημάτων που αποσκοπούν στον εκφοβισμό πολιτικών προσώπων.

Η αντιπαράθεση γύρω από τέτοιου τύπου περιστατικά συχνά οδηγεί σε απαιτήσεις για αυστηροποίηση των μέτρων προστασίας και για ενίσχυση των διαδικασιών που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα των ερευνών.

Πιθανές συνέπειες και επόμενα βήματα

Καθώς οι αντιπολιτευτικές φωνές ζητούν «άμεση έρευνα» και «λογοδοσία στη δικαιοσύνη», οι επόμενες ενέργειες που αναμένονται είναι:

ενδεχόμενη εμπλοκή των αστυνομικών αρχών για καταγραφή και ανάλυση των στοιχείων,

έρευνα για τον προσδιορισμό και τη δίωξη των δραστών,

πολιτική συζήτηση σχετικά με μέτρα προστασίας για αιρετούς και δημόσια πρόσωπα.

Το περιστατικό καταδεικνύει την ευαισθησία του δημόσιου χώρου απέναντι σε πράξεις που υπονομεύουν την ελευθερία της πολιτικής έκφρασης και την ασφάλεια των πολιτικών προσώπων. Η αποτελεσματική διερεύνηση και η δρομολόγηση ποινικών ευθυνών θα ήταν αποφασιστική για την αποτροπή παρόμοιων ενεργειών και για τη διαφύλαξη του δημόσιου διαλόγου στο πλαίσιο του κράτους δικαίου.