Καταγγελίες για επικοινωνιακή «φιέστα» στα εγκαίνια του Νοσοκομείου Κορίνθου

Τοπικές αντιδράσεις για την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στο Νοσοκομείο Κορίνθου: εργαζόμενοι και πολίτες μιλούν για επικοινωνιακή ενέργεια, όχι για ουσιαστική ενίσχυση της λειτουργίας.

Εργαζόμενοι και πολίτες αναφέρουν ότι τα προβλήματα παραμένουν

Η παρουσία του Υπουργού Υγείας στο Νοσοκομείο Κορίνθου προχθές προκάλεσε έντονες τοπικές αντιδράσεις, με αιχμές ότι η επίσκεψη εξελίχθηκε σε επικοινωνιακό σόου αντί για ουσιαστική ενίσχυση των υγειονομικών υπηρεσιών. Η κριτική γίνεται από εργαζόμενους και πολίτες που επισημαίνουν πως, παρά τις ανακαινίσεις και τα βαψίματα —εργασίες που αναφέρονται ότι κόστισαν εκατομμύρια ευρώ— παραμένει η έλλειψη προσωπικού και σύγχρονου εξοπλισμού.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που δημοσιοποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων εμφανίστηκε εξοπλισμός που ενδεχομένως μεταφέρθηκε προσωρινά αποκλειστικά για την τελετή. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, πρόκειται για πρόβλημα διαφάνειας και πραγματικής ενίσχυσης της λειτουργίας του νοσοκομείου.

«Άδωνη, άσε τις κορδέλες και στείλε γιατρούς.»

Η φράση αυτή, που αποδίδεται σε τοπικό πολιτικό παράγοντα, συνοψίζει την κριτική που ακούγεται: οι κάτοικοι ζητούν σταθερή και αξιόπιστη λειτουργία του νοσοκομείου στην καθημερινότητά τους, όχι μόνο σκηνοθετημένα εγκαίνια.

Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι για να λειτουργήσουν σωστά τα νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών χρειάζεται στελέχωση με γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό και ο απαραίτητος εξοπλισμός. Η έμφαση της κριτικής δεν αφορά τις αισθητικές παρεμβάσεις αλλά την επάρκεια σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή.

Κύριο αίτημα : μόνιμη στελέχωση με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

: μόνιμη στελέχωση με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Δεύτερο αίτημα : πλήρης και λειτουργικός ιατρικός εξοπλισμός σε μόνιμη βάση.

: πλήρης και λειτουργικός ιατρικός εξοπλισμός σε μόνιμη βάση. Δημοσιονομικό ερώτημα: διαφάνεια στην κατανομή κονδυλίων και στην αγορά εξοπλισμού.

Η τοπική κοινωνία αναμένει διευκρινίσεις από την κυβέρνηση και τη διοίκηση του νοσοκομείου σχετικά με τη μόνιμη παραμονή και λειτουργικότητα του εξοπλισμού που παρουσιάστηκε στα εγκαίνια. Ζητείται επίσης χρονοδιάγραμμα για τη στελέχωση των νέων τμημάτων και τις προσλήψεις που απαιτούνται για τη σταθερή λειτουργία τους.

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Η κατάσταση στο Νοσοκομείο Κορίνθου παραμένει θέμα με άμεση κοινωνική σημασία: οι κάτοικοι χρειάζονται καθημερινές υπηρεσίες υγείας με ασφάλεια και αξιοπιστία. Οποιαδήποτε ενέργεια επικοινωνιακού χαρακτήρα χωρίς ταυτόχρονη βελτίωση της πραγματικής λειτουργίας εντείνει την ανησυχία και τη δυσπιστία στην τοπική κοινωνία.

Αναμένονται επίσημες απαντήσεις από την κεντρική διοίκηση και τη διοίκηση του νοσοκομείου για τα επιμέρους ζητήματα που έχουν τεθεί, ώστε να αποσαφηνιστεί αν οι παρεμβάσεις θα οδηγήσουν σε μόνιμη αναβάθμιση των υπηρεσιών ή θα παραμείνουν κυρίως συμβολικές.