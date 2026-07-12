Σειρά συλλήψεων και έλεγχοι στον Λαγανά: εντατικοποίηση για τήρηση της νομοθεσίας

Οι αστυνομικοί της περιοχής προχώρησαν το Σαββατοκύριακο σε συλλήψεις για παράνομο εμπόριο, κατοχή ναρκωτικών και ηχορύπανση, ενώ οι έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα συνεχιστούν.

Συνεχείς έλεγχοι στο επίκεντρο του θερινού κύματος

Σειρά παρεμβάσεων στην περιοχή του Λαγανά της Ζακύνθου πραγματοποίησε η Ελληνική Αστυνομία το Σαββατοκύριακο, όπως προκύπτει από το σημερινό συγκεντρωτικό δελτίο της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιονίων Νήσων. Οι έλεγχοι αφορούσαν παράνομο υπαίθριο εμπόριο, κατοχή ναρκωτικών και τήρηση των ορίων θορύβου σε καταστήματα.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια στοχευμένων επιχειρήσεων:

Συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου για άσκηση υπαίθριου εμπορίου χωρίς άδεια.

το απόγευμα του Σαββάτου 11 Ιουλίου για άσκηση υπαίθριου εμπορίου χωρίς άδεια. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 12 Ιουλίου εντοπίστηκε και συνελήφθη 19χρονος ημεδαπός με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Κατά τον έλεγχο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος διαπιστώθηκε υπέρβαση στα επιτρεπόμενα επίπεδα θορύβου και συνελήφθη ο υπεύθυνος.

Οι αστυνομικές αρχές υπογραμμίζουν ότι οι στοχευμένοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και θα συνεχιστούν με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής στην τοπική κοινωνία.

«Οι έλεγχοι για την τήρηση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.»

Ημερομηνία Περιοχή Παραβάσεις Αποτέλεσμα 11/07/2026 (16:30) Λαγανάς Παράνομο υπαίθριο εμπόριο Σύλληψη 41χρονου 12/07/2026 (01:45) Λαγανάς Κατοχή μικροποσότητας κάνναβης Σύλληψη 19χρονου Σαββατοκύριακο Λαγανάς Ηχορύπανση σε κατάστημα Σύλληψη υπευθύνου

Για τους μόνιμους κατοίκους και τους επιχειρηματίες της περιοχής οι παρεμβάσεις αυτές έχουν άμεσα πρακτικά αποτελέσματα: μειώνεται η παραβατικότητα στο δημόσιο χώρο, αλλά οι αυστηρότεροι έλεγχοι σημαίνουν και μεγαλύτερη ανάγκη συμμόρφωσης με τις άδειες και τους κανονισμούς λειτουργίας. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα καλούνται να ελέγξουν ότι διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα και ότι τηρούν τα όρια έντασης μουσικής και τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Οι τοπικές αρχές, σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., επιμένουν στην προτεραιότητα της δημόσιας τάξης και της προστασίας της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ειδικά κατά την περίοδο με την αυξημένη κινητικότητα λόγω τουρισμού. Οποιοσδήποτε πολίτης διαπιστώσει παραβατικές συμπεριφορές μπορεί να επικοινωνήσει με το οικείο Αστυνομικό Τμήμα για ενημέρωση ή καταγγελία.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων τόνισε ότι ανάλογες επιχειρήσεις θα πραγματοποιούνται τακτικά, στοχεύοντας στη διατήρηση της ασφάλειας και της νομιμότητας σε δημοφιλείς περιοχές του νησιού.